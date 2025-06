Il Tempo dei Piccoli prende il largo: la carovana approda alle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. Quattro giorni tra teatro, cinema e poesia per trasformare l’arcipelago in una grande Isola Bambina, dove il mare unisce e l’infanzia indica la rotta.

La carovana del Tempo dei Piccoli prende il largo. Dopo aver attraversato città, piazze, chiostri e palazzi, approda ora nel cuore del mare, tra le rocce e il vento delle Isole Tremiti.

Dal 26 al 29 giugno, l’Isola Bambina si riaccende per la sua seconda edizione, portando con sé un bagaglio pieno di stupore, teatro, musica e poesia. Un viaggio “Senza Confini” in cui il mare, che spesso separa, qui unisce; l’isola, che sembra lontana, diventa centro. Il Tempo dei Piccoli arriva dove finisce la terraferma per ricordarci che anche l’infanzia può essere una bussola.

Si parte giovedì 26 con Kuziba Teatro e il suo Totò in parata a San Domino, seguita dal cabaret visionario Eden del Théâtre Jaleo dalla Francia, nel piazzale polifunzionale. Venerdì 27 si inizia al tramonto con Come seme, un viaggio poetico per bambini e genitori alla Terrazza Belvedere, per poi approdare a San Nicola con una nuova parata, la proiezione de Il Monello di Chaplin nel Fossato del Castello e una nuova replica di Eden. Sabato 28, spazio alla musica e al circo: si comincia a San Nicola con il Concerto al Tramonto di Marilù D’Andria, si prosegue con Totò in parata a San Domino e si chiude con Kalinka, lo spettacolo circense firmato Nando e Maila. Infine domenica 29, il gran finale con Sconcerto d’amore, tra acrobazie musicali e strumenti impossibili, alla Terrazza Belvedere di San Domino.

Alle Tremiti, il Tempo dei Piccoli si conclude come una fiaba marina: un racconto che si tuffa tra le onde, tocca la riva, fa spazio all’incontro e lascia tracce da seguire. Perché anche sulle carte nautiche, i confini si possono cancellare.

Iniziativa in collaborazione con il Comune Isole Tremiti. Con il sostegno di Regione Puglia, Bando Ecosistemi Culturali della Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, Fondazione Megamark, aziende Granoro e Agrolio; con la collaborazione di Pro Loco di Isole Tremiti.