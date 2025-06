In piazza del Papa la “Festa dell’Iscritto 2025”

TERMOLI. Anche quest’anno Termoli si prepara a vivere una serata di festa, condivisione e tradizione grazie alla Festa dell’Iscritto 2025, organizzata da Anteas Molise e Fnp-Cisl Pensionati Abruzzo-Molise, con il patrocinio del Comune di Termoli.

L’appuntamento è per sabato 14 giugno alle ore 19.00 in Piazza del Papa, nel cuore della città, dove stand gastronomici offriranno una ricca degustazione di menù tipici locali, per riscoprire i sapori autentici della nostra terra.

La serata sarà allietata da musica dal vivo con un gruppo musicale che accompagnerà con ritmo e allegria ogni momento della festa.

La partecipazione è aperta a tutti, ma è necessario munirsi del “Biglietto Festa”, disponibile presso le sedi di:

ANTEAS: 0875.714001

FNP CISL: 0875.714547

Un’occasione per ritrovarsi, fare comunità, celebrare il valore dell’associazionismo e trascorrere insieme qualche ora all’insegna della spensieratezza.

L’edizione della festa 2024 ha visto la partecipazione di oltre 300 iscritti; quest’anno la speranza è di poterne ricevere ancora di più.