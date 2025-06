In Piazza del Papa si celebra la solidarietà tra generazioni

TERMOLI. Almeno 400 le persone che ieri sera (me nel dato complessivo potrebbero esserne state anche molte di più) hanno gremito gli spazi attrezzati in piazza Giovanni Paolo II, a Termoli, per la terza edizione della Festa dell’Iscritto Fnp-Cisl e Anteas.

Presenti i vertici di confederazione e settori, come Gianni Notaro, Antonio D’Alessandro e i segretari delle singole componenti, a organizzare l’evento – riuscito pienamente – il triunvirato composto da Riccardo Mascolo, Luigi Pietrosimone e Marcello Giuditta, che hanno aperto la serata, per poi lasciare la parola a Notaro.

La Festa dell’Iscritto 2025 ha rappresentato un importante momento di incontro e partecipazione comunitaria. Organizzata da Anteas Molise e Fnp-Cisl Pensionati Abruzzo-Molise, con il patrocinio del Comune di Termoli, l’iniziativa ha unito convivialità, musica dal vivo e solidarietà, promuovendo valori di coesione sociale e cittadinanza attiva.

Un evento di solidarietà e partecipazione

Più di una semplice festa, l’evento ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale del volontariato come strumento di costruzione sociale. La manifestazione ha celebrato l’importanza della cura reciproca, del coinvolgimento delle diverse generazioni e della riscoperta dei legami comunitari. Una delle idee guida della serata è stata la necessità di una crescita inclusiva e partecipata, senza lasciare nessuno indietro.

Stand gastronomici e musica dal vivo

La serata ha visto una forte adesione, con molti partecipanti che hanno ritirato il Biglietto Festa, simbolico e non a scopo di lucro, per accedere agli stand gastronomici con specialità locali e al programma musicale. Il gruppo musicale presente ha animato la piazza con brani coinvolgenti, contribuendo a creare un’atmosfera conviviale e accogliente.

Un messaggio di speranza e attivismo

Durante l’evento sono stati affrontati temi cruciali, come l’isolamento sociale, l’invecchiamento attivo e la necessità di fare rete tra associazioni, sindacati ed enti pubblici. Il volontariato, visto non solo come aiuto pratico ma come motore di cambiamento, è stato al centro della serata.

Un ponte tra generazioni

Uno degli obiettivi principali dell’iniziativa è stato favorire il dialogo intergenerazionale, coinvolgendo giovani e meno giovani nella costruzione di progetti sociali condivisi. Anteas ha ribadito il suo impegno a rafforzare il volontariato come leva di cambiamento, sottolineando l’importanza della formazione continua e della collaborazione tra generazioni per costruire una società più giusta e inclusiva.

La Festa dell’Iscritto 2025 si è conclusa con un forte senso di appartenenza e comunità. È stata un’opportunità per riaffermare il valore del fare insieme, della solidarietà quotidiana e dell’impegno civile, dimostrando che la costruzione di una società più equa passa attraverso la partecipazione attiva di tutti.

«L’Anteas Molise e la FNP-CISL Molise ringraziano tutti coloro che hanno voluto essere presenti per trascorrere una serata insieme, in allegria e spensieratezza. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari che si sono messi a disposizione per servire il menù – ringrazia Luigi Pietrosimone – una serata di festa, inclusione e coinvolgimento collettivo: la Festa dell’Iscritto, promossa da Anteas Molise in collaborazione con la FNP-CISL Molise, ha riunito centinaia di persone in piazza a Termoli, confermandosi un appuntamento molto atteso e sentito.

L’evento si è svolto in un clima accogliente e ben organizzato, grazie al grande lavoro svolto dai volontari e dalle volontarie e alla collaborazione attiva dell’amministrazione comunale, in modo particolare del vicesindaco. La partecipazione numerosa ha testimoniato l’importanza delle occasioni che promuovono socialità, incontro e cittadinanza attiva.

La Festa dell’Iscritto si conferma un momento significativo per valorizzare il ruolo della comunità, del volontariato e dell’associazionismo, strumenti fondamentali per rafforzare il senso di appartenenza e vicinanza tra generazioni.

Un saluto a tutti!»