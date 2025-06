“Io cresco… come un albero”, emozioni all’infanzia

MONTECILFONE: I bambini crescono come alberi in un progetto educativo emozionante.

Montecilfone ha vissuto una giornata speciale all’insegna dell’arte, della natura e della crescita. Mercoledì 4 giugno, presso la scuola dell’infanzia locale, si è concluso il progetto educativo “Io cresco… come un albero”, un’iniziativa che ha coinvolto bambini, genitori e maestre in un’esperienza significativa.

Attraverso attività creative e artistiche, i piccoli hanno imparato a vedere gli alberi non solo come elementi naturali, ma anche come potenti simboli di crescita, forza e generosità. L’evento ha trasformato la scuola in una vera e propria galleria d’arte, dove le creazioni dei bambini hanno raccontato il loro percorso di scoperta e apprendimento.

L’importanza dell’educazione ambientale è stata il cuore pulsante del progetto: un invito a rispettare e proteggere la natura fin dalla più tenera età. A rendere ancora più speciale la giornata è stato il dono della Forestale di Petacciato, che ha regalato ai bambini un alberello, un piccolo seme di speranza e responsabilità per il futuro.

L’emozione era palpabile tra grandi e piccini, in un’atmosfera di gioia e condivisione che ha reso questo evento un momento indimenticabile per la comunità. Montecilfone ha celebrato non solo la crescita dei suoi bambini, ma anche l’importanza di radicare in loro valori preziosi come il rispetto per la natura e il senso di appartenenza.

Un progetto che lascia un segno, proprio come le radici profonde di un albero destinato a crescere forte e rigoglioso.