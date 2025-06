Istituto Alfano-Perrotta: giovani debaters crescono

TERMOLI. Ancora un brillante successo per i debater dell’Istituto Alfano-Perrotta di Termoli che hanno partecipato all’ultimo torneo stagionale, organizzato dalla fondazione Hubruzzo presso il liceo classico D’Annunzio di Pescara e svoltosi sabato 31 maggio.

La squadra formata da Vincenzo Mastronardi (5A LC), Alessia Cesari e Angelica Trolio (5B LC), e seguita dai proff. Mario Mascilongo e Giovanna Del Russo, si è infatti aggiudicata il torneo, superando in finale la squadra del liceo D’Annunzio di Pescara con verdetto unanime dei giudici.

A completare il successo, da segnalare anche il quarto posto della seconda squadra dell’Alfano, formata da Eleonora Clara Valente (4C LS), Irene Candeloro (3A LS), Emma Rivera (1A LC) e Delia Cordisco (1E LS), e soprattutto il grande risultato a livello individuale, dove 4 studenti si sono classificati ex aequo al primo posto, e ben tre di essi (Vincenzo Mastronardi, Angelica Trolio e Eleonora Clara Valente) sono studenti dell’Alfano, con Alessia Cesari al nono posto della classifica individuale.

Concetta Rita Niro, dirigente dell’IISS Alfano-Perrotta, esprime ancora una volta la propria soddisfazione per i brillanti risultati e per una attività divenuta ormai un punto di forza della ricca offerta formativa del liceo termolese.

Da sottolineare infine che al torneo, in cui era prevista anche una sezione per le scuole medie, hanno partecipato per la prima volta due squadre della scuola secondaria di primo grado “Oddo Bernacchia” di Termoli, “Spirito vincente”, formata dagli alunni Aurora Altomare, Mario Di Blasio, Angiolina D’Onofrio, Francesco Iarocci e Beatrice Marinucci, e

“Agorà Sveva”, formata dagli alunni Rossella D’Aimmo, Mario De Santis, Giulia Franzini, Andrea Petrucci, accompagnate dalla prof.ssa Maria Teresa Speranza, che hanno così avuto modo di muovere i primi passi nell’affascinante mondo del debate, con l’auspicio di poter raggiungere nei prossimi anni i brillanti risultati dei “fratelli maggiori” dell’Alfano-Perrotta.