KimicArte: scopriamo i vincitori del concorso

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il liceo scientifico di Santa Croce di Magliano vince il progetto-concorso KimicArte – Formule di creatività con un lavoro innovativo “Arte Periodica”. Il progetto-concorso KimicArte – Formule di creatività è stato promosso da Momentive, dal Macte – Museo di Arte Contemporanea di Termoli e dall’Ufficio Scolastico regionale del Molise e ha registrato una grande partecipazione del mondo scolastico del basso Molise: sono stati 10 gli istituti che hanno aderito al concorso, coinvolgendo ben 23 classi per un totale di 268 studenti che hanno realizzato 23 opere collettive (13 quadri, 4 installazioni, una scultura, un’opera multimediale, un pannello artistico, un manufatto, un video e un libro digitale).

Così l’arte e la chimica si uniscono sono entrate nelle scuole medie e superiori del basso Molise coinvolgendo gli studenti in un viaggio fantastico nella storia dell’arte plasmata dalle invenzioni della chimica. Per le scuole superiori di secondo grado l’opera vincitrice è Arte Periodica delle classi 4A-4B (Prof. Antonio Mancini – Elisabetta Di Stefano) del Liceo scientifico “Raffaele Capriglione” di Santa Croce di Magliano per l’ingegnoso e interattivo mescolare la tavola periodica degli elementi chimici con momenti salienti della storia dell’arte e di arte contemporanea da Banksy a Cattelan, spiegandone i legami. L’opera è stata esposta al Museo di Arte Contemporanea ed è stata molto apprezzata dai visitatori.

Un risultato molto importante per tutta la scuola che continua a distinguersi in contesti regionali e nazionali confermando la qualità dell’offerta formativa e delle opportunità di crescita e confronto per tutti gli studenti come evidenziato dalla dirigente, Giovanna Fantetti, che si congratula per il brillante risultato raggiunto in un contesto significativo.