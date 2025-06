La cultura che fa rete: biblioteca e progetti sociali al centro dell’estate di Campomarino

CAMPOMARINO. L’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali del Comune di Campomarino è sempre più motore delle attività formative del territorio, con un particolare interesse anche per le attività sociali.

Un’attività intensa a servizio del paese e del territorio, che passa anche attraverso la gestione della Biblioteca Kodra, una delle biblioteche più attive della regione, aperta tutti i giorni, sia la mattina che il pomeriggio, e che supera i mille prestiti all’anno.

“Per tutto il periodo invernale e primaverile, oltre a diversi eventi culturali, abbiamo ospitato progetti dedicati ai bambini e ai ragazzi – spiegano dall’Istituzione – offrendo supporto attraverso i servizi della biblioteca e lo staff composto dai nostri membri, dal nostro bibliotecario e dalle ragazze del Servizio Civile.”

Il grande successo dei corsi di arte e pittura, le presentazioni e i numerosi appuntamenti culturali, seguiti da un pubblico numeroso, confermano l’interesse per le attività proposte, così come le numerose visite delle scuole.

Non solo: con grande entusiasmo abbiamo ospitato il corso per degustatori di vino organizzato dall’ONAV, fondamentale per valorizzare il nostro patrimonio enogastronomico e l’enoteca di Palazzo Norante. Inoltre, siamo stati parte integrante nell’organizzazione, sempre a Palazzo Norante, dei progetti Re.M.Ì e P.I.P.P.I.

Progetto Re.M.Ì

Re.M.Ì è un laboratorio di teatro e video narrazione sociale che ha coinvolto ragazzi e bambini di Campomarino nelle sale di Palazzo Norante. Scrittura, recitazione, montaggio video e discussione sono stati gli strumenti per comunicare messaggi sociali in modo innovativo e coinvolgente.

Progetto P.I.P.P.I.

P.I.P.P.I. ha previsto la creazione di un percorso di accompagnamento multidimensionale delle famiglie, allo scopo di sostenere la capacità e la responsabilità genitoriale. L’Istituzione e la Biblioteca hanno contribuito con il proprio staff a supportare i gruppi genitori-bambini attraverso sostegni e aiuti concreti alle famiglie.

Con l’arrivo del periodo estivo, saranno intensificate le visite guidate, le attività legate al turismo e il calendario degli eventi “Aestiva 2025”, elaborato dall’Istituzione insieme all’Amministrazione Comunale.

A breve partiranno anche i tirocini di inclusione sociale previsti dal progetto “Spiaggia Abile”, improntati all’accoglienza turistica, che vedranno impegnata l’Istituzione Cultura presso Palazzo Norante.