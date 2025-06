La Festa della Madonna delle Grazie a Serracapriola: tradizione, spiritualità e musica

SERRACAPRIOLA. La Festa della Madonna delle Grazie, che si celebra ogni anno il 2 e 3 luglio a Serracapriola, è una delle manifestazioni più attese dalla comunità, che si lega profondamente al mistico Convento dei frati cappuccini. Un evento che unisce fede, tradizione e allegria, coinvolgendo non solo i cittadini di Serracapriola, ma anche quelli della vicina Chieuti.

Quest’anno il programma spirituale si arricchisce con la tradizionale Novena, in preparazione alla festa del 2 luglio, durante la quale si alternano vari frati della Provincia Monastica di Sant’Angelo e Padre Pio come predicatori. Il momento più significativo è la processione del 2 luglio, in cui il quadro miracoloso della Vergine delle Grazie viene portato a spalla fino al Castello Maresca e poi restituito al Convento, dove si celebra la Messa all’aperto nel grande giardino del convento, presieduta da Frate Antonio Belpiede, Guardiano del Convento di Cerignola.

Il 3 luglio, dopo una giornata di devozione, la festa si trasforma in un evento di musica d’autore, con il concerto degli Audio 2 alle 21.30, che promette di regalare un’atmosfera di allegria e festa. Lungo il Corso Viale Italia, il Convento si vestirà a festa con stand alimentari, giostre e bancarelle colorate, creando una cornice vivace e accogliente per tutti i visitatori.

La comunità di Chieuti, da parte sua, darà il suo contributo con la processione della Madonna delle Grazie alle 5 del mattino del 2 luglio, quando l’icona, ricevuta il 23 giugno, sarà riportata in processione verso Serracapriola, segno di un legame profondo tra le due comunità.

La Festa della Madonna delle Grazie è un’occasione unica per vivere insieme momenti di fede e divertimento, dove sacro e profano si intrecciano in un’alchimia perfetta. Il Comitato feste del Convento e la comunità Francescana locale accoglieranno con gioia tutti coloro che desiderano partecipare a questa tradizione, che ogni anno riesce a unire il cuore delle due comunità. Un appuntamento imperdibile per il 2 e 3 luglio!

A darne notizia è stato il comitato Maria Santissima delle Grazie e Padre Pio Giovane.