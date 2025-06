La settima Infiorata a San Giacomo degli Schiavoni

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Stasera, il via alla 7ª edizione dell’Infiorata in via Roma, a San Giacomo degli Schiavoni. Si svolgerà oggi pomeriggio in via Roma la settima edizione dell’Infiorata, un evento molto atteso dalla comunità locale. Il percorso, lungo 70 metri, sarà composto da una serie di quadri artistici ispirati al tema della speranza, realizzati grazie all’impegno e alla collaborazione di numerosi volontari (foto dei preparativi di Roberto Lafratta e Nicola Mastrogiuseppe).

Alle ore 18 è prevista la Santa Messa, celebrata dal parroco don Alessandro Sticca, al termine della quale avrà luogo la solenne processione del Corpus Domini, che attraverserà le vie del paese in un clima di raccoglimento e spiritualità.

In vista dell’evento, don Alessandro ha voluto esprimere un sincero ringraziamento a tutti i volontari della comunità che hanno contribuito alla preparazione dell’infiorata e all’organizzazione dell’intera settimana: “Dietro ogni dettaglio c’è il cuore di tante persone che lavorano con dedizione, con la volontà di costruire qualcosa di bello e significativo per tutti. Il tema della speranza, scelto quest’anno, ci ricorda l’importanza di guardare avanti con fiducia.”

L’Infiorata di San Giacomo degli Schiavoni si conferma così un momento importante di condivisione, fede e partecipazione collettiva, capace di coinvolgere l’intero paese attorno a un simbolo di unità e rinascita.