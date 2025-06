La storica corriera del Molise: la presentazione a Termoli

TERMOLI. Martedì 24 giugno alle ore 10:30, presso il Castello Svevo di Termoli, sarà presentata “La storica corriera del Molise”, un progetto promosso da Sati, Miramed Travel Agenzia Turistica e Antonio Andriani.

L’iniziativa propone di riscoprire il Molise più autentico viaggiando da Termoli a Campobasso a bordo di un autobus d’epoca, un Fiat 320 carrozzato Menarini del 1970, recentemente restaurato dalla Sati. Dopo il successo del treno della Transiberiana d’Italia, arriva così la Corriera del Molise, che da metà giugno partirà dalla città adriatica per accompagnare i viaggiatori tra “mari e monti” e nelle principali sagre e feste tradizionali del territorio.

Ideatore del progetto è Antonio Andriani, libraio e scrittore noto per la sua passione per Dante, con una produzione letteraria che spazia dalle poesie ai romanzi, caratterizzata da uno stile poetico ispirato proprio al sommo poeta. Figlio di uno dei fondatori della Sati, Andriani ha recuperato questo prezioso mezzo, un autobus con 45 posti, che a breve inizierà i primi tour giornalieri alla scoperta non solo dei luoghi, ma anche degli eventi più significativi della regione, come i Misteri di Campobasso, la Festa di Sant’Anna a Jelsi e la Festa di San Basso a Termoli.