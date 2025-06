L’arte in scena: le scuole del Basso Molise insieme per celebrare la musica, il canto e il teatro

TERMOLI. L’arte in scena, più di 10 scuole del Basso Molise insieme per celebrare la musica, il canto e il teatro.

Musica, arte e teatro insieme per una maratona dedicata alle arti in tutte le sue forme. Il Teatro Verde del parco comunale di Termoli è stato scenario giovedì 5 giugno di una lunga manifestazione artistica dedicata alle scuole in cui i protagonisti sono stati gli studenti di numerosi istituti del Basso Molise all’interno del progetto Piano delle Arti che ha coinvolto appunto le scuole del territorio costiero, con l’istituto Maria Brigida capofila del progetto.

Ai più piccoli della scuola dell’infanzia Campolieti, accompagnati da suor Lidia Antonietta Gatti, il compito di aprire l’evento “L’arte in scena. Un viaggio tra note, parole e colori!” con i loro compagni della scuola primaria, con la direttrice didattica Lorenza De Gregorio: sul palco hanno portato brani classici, come La marcia di Topolino e poi brani in cui il ritmo si mescola alla velocità di canto e memoria, con l’Orchestra di Papel fatta di strumenti costruiti con carta ed utensili riciclati.

A seguire poi l’arte interpretata dagli studenti della scuola secondaria di primo grado Schweitzer, guidati dalla docente di arte Carla Di Pardo e sostenuti dalla dirigente scolastica Marina Crema, con una sfilata di moda ecosostenibile: 16 studentesse hanno indossato abiti, accessori e gioielli realizzati con materiali di riciclo e vestiti dismessi o destinati al macero; il progetto ha voluto sensibilizzare le giovani generazioni sul tema dell’inquinamento e gli studenti hanno scelto di dedicare il progetto alle vittime innocenti di guerra a Gaza, per questo hanno portato sul palco una coreografia con otto bambini della scuola primaria.

L’evento ha avuto il patrocinio della Regione Molise, del Comune di Termoli, rappresentato dall’assessore Mariella Vaino, dall’ufficio scolastico della Regione Molise che ha partecipato con la dirigente Maria Chimisso e con Ettorina Tribò, dirigente dell’Ambito territoriale di Campobasso, le quali hanno sottolineato il valore della musica e delle arti e la sinergia tra le scuole che porta a importanti risultati. Presente anche Rita D’Addoja, presidente del Conservatorio Perosi di Campobasso e delegata Piano delle arti e docente referente dell’Usr.

Spazio poi al teatro con la compagnia teatrale dell’Achille Pace di Termoli, con la dirigente Luana Occhionero, formata da alunni e docenti che hanno portato sul palco I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, recintando e cantando per un vero e proprio musical, sullo sfondo di una scenografia realizzata da altri studenti e sullo stile di Benito Jacovitti.

A seguire poi ancora la musica al centro con i cori e le orchestre di alcune scuole che si sono alternate: l’istituto Omnicomprensivo di Campomarino, con la dirigente Maria Maddalena Chimisso, ha onorato con il coro dei bimbi i concetti di comunità, continuità e creatività, con una studentessa a interpretare il brano nella lingua dei segni.

L’orchestra “Gabriella Pensa” dell’Istituto Comprensivo J.Dewey di San Martino In Pensilis con la dirigente Immacolata Lamanna da anni si impegna per tutelare e conservare la cultura Arbereshe radicata a San Martino, Ururi e Portocannone per rafforzare sempre più il ponte tra generazioni, radici e futuro e infatti sul palco tra i brani proposti c’era anche “Manushaque”, un intreccio tra i canti popolari, il ritmo incalzante della musica salentina e il rap con le barre scritte dai ragazzi.

La scuola Ricciardi di Palata, Castelmauro, Guardialfiera e Montefalcone nel Sannio, con il dirigente Guido Rampone, ha portato in scena l’orchestra con una selezioni di brani dallo stile diverso, come anche l’istituto omnicomprensivo di Guglionesi Giulio Rivera con la dirigente Patrizia Ancora, che ha scelto di donare al pubblico i brani della tradizione classica e quelli più moderni.

Con il cambio di conduzione dei docenti dell’Istituto Brigida, si è poi passati alla seconda parte della lunga manifestazione che ha visto sul palco l’ “Orchestra Alberto Magliano” dell’Omnicomprensivo di Larino con la dirigente Emilia Sacco con la Magliano Dj Ital Orchestra che ha portato sul palco anche a consolle.

Prima dell’esibizione dell’Orchestra Scolastica del Basso Molise, il dirigente dell’istituto Maria Brigida di Termoli, scuola polo del progetto del Piano delle Arti, il professor Francesco Paolo Marra ha ringraziato i docenti, i dirigenti degli istituti, il maestro Gianluca De Lena e Basso Cannarsa che hanno curato l’evento, le autorità, e poi per il patrocinio la Regione Molise, l’Usr Molise e il Comune di Termoli, gli studenti e le famiglie che hanno permesso la realizzazione dell’evento, sottolineando il valore della sinergia tra istituti nel nome della musica e delle arti per promuovere la cultura artistica, valorizzare il talento e la creatività degli studenti, sviluppare competenze comunicative ed espressive e soprattutto avvicinare gli studenti, che si scambiano esperienze e amalgamano le peculiarità degli strumenti creando un’armonia potente, emozionante e vibrante, facendo anche nuove amicizie.

Diretti dai vari docenti di musica, gli studenti hanno portato sul palco brani storici della cinematografia mondiale, musica classica e canzoni dei Beatles.

L’istituto Bernacchia di Termoli con la dirigente Rosanna Scrascia ha offerto al pubblico presente un medley di brani dalla musica classica fino ai successi internazionali degli anni ‘80, passando per Lucio Battisti: proprio la musica quindi ha dimostrato di poter unire le generazioni e far conoscere brani, testi e cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana e mondiale anche alle nuove generazioni.

In conclusione sul palco sono saliti gli studenti dell’Istituto Comprensivo Brigida di Termoli con diversi brani eseguiti dall’orchestra e il finale con la canzone Viva la vida, grande successo dei Coldplay, canzone dell’anno ai Grammy Awards del 2009, con cui gli studenti hanno salutato il pubblico, coinvolgendolo, prima dei saluti finali e augurio di una buona estate.