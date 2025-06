Le foto di una storia virtuosa: i 25 anni della Lilt in mostra

TERMOLI. Sarà inaugurata lunedì 30 giugno alle ore 18.30 presso il Castello Svevo di Termoli la mostra fotografica che racchiude 25 anni di storia dell’Associazione Provinciale di Campobasso della Lilt.

Nella ricorrenza dei primi 25 anni di attività la Lilt Campobasso ha voluto raccontare la propria storia attraverso le immagini che dimostrano l’impegno per la promozione della salute, per il sostegno ai pazienti oncologici e per il coinvolgimento attivo della rete territoriale.

Una storia di volontariato, di crescita e di partecipazione. Grazie alla collaborazione con Regione Molise, Asrem, Usr, Comuni, scuole, enti e associazioni sono stati realizzati servizi gratuiti di supporto psico-oncologico e nutrizionale, di accompagnamento alle terapie, di estetica oncologica e fornitura di parrucche, percorsi educativi contro i comportamenti a rischio, nordic walking e attività fisica, corsi per smettere di fumare, formazione per caregivers e operatori, libroterapia, progetti nelle scuole e campagne di prevenzione.

La mostra si concluderà il 6 luglio e sarà aperta nel pomeriggio dalle ore 18.30 alle ore 22.