“Le vie della pace”: il museo itinerante della Seconda Guerra Mondiale a Campomarino

CAMPOMARINO. Un vero e proprio museo itinerante, un ponte che attraversa il cuore dell’Italia toccando i luoghi protagonisti della Seconda guerra mondiale a ottanta anni dalla Liberazione e dalla fine della guerra. Un messaggio di memoria e di pace che ha attraversato Campomarino nella giornata del 24 giugno, in occasione della terza tappa del Raid “Le vie della Pace”, un’iniziativa che unisce rievocazione storica e impegno civile, lungo un percorso che ricalca quello dell’VIII Armata britannica durante la campagna d’Italia.

Il viaggio è iniziato il 22 giugno da Taranto e si concluderà il 3 luglio a Trieste, dopo un tragitto di oltre 1.500 chilometri.

Le protagoniste sono le Jeep Willys originali dell’epoca, accompagnate da equipaggi in uniforme storica provenienti da diverse zone d’Europa.

La tappa di Campomarino è stata caratterizzata da una cerimonia al Monumento dei Caduti, dove i mezzi d’epoca e gli equipaggi sono stati accolti dai membri del chapter italiano dei Tuskegee Airmen e del museo MATA, dal sindaco di Campomarino Vincenzo Norante e dalle associazioni locali.

Una cerimonia intensa, molto suggestiva, che ha visto la deposizione della Corona di Alloro al monumento, momenti molto toccanti tra cui il ricordo del pilota Alexander Jefferson, venuto a mancare esattamente tre anni fa, e la lettura della poesia “The Soldier” di Rupert Brooke, accompagnata dalle note di “Amazing Grace”.

L’evento è proseguito con la visita al museo, al borgo e alle piste di aviazione. Grande emozione ha suscitato il passaggio dei mezzi d’epoca e degli uomini in divisa al quartiere generale del 332° gruppo caccia e alle piste di Madna, Canne, Nuova e Biferno: un vero e proprio tuffo nel passato.

La conclusione si è tenuta al Memoriale in piazza Madonna Grande, dove è stata allestita un’interessante mostra modellistica curata dal Gruppo Modellistico Ricerche Storiche di Foggia.

“Abbiamo lavorato a lungo a questo progetto — ha dichiarato Marco Altobello — al fine di inserire Campomarino come tappa di un percorso che tocca le principali città italiane, cimiteri di guerra, musei, i punti chiave delle battaglie e i luoghi simbolo della Shoah, della Liberazione e dell’esodo istriano e Giuliano Dalmata.

Il nostro territorio emerge e mette in evidenza la sua straordinaria storia in un contesto di rilievo, con un evento nato per ribadire l’importanza dei valori della Pace e della Memoria“.

Come spiegato da Fabrizio Morviducci, ideatore dell’iniziativa:

“La spedizione è nata per celebrare l’80° anniversario della fine del conflitto mondiale, con un particolare interesse alle nuove generazioni. Sentire i bambini giocare e divertirsi qui accanto a noi durante la rievocazione ha elevato ancor di più questo messaggio di pace, che oggi è più urgente che mai”.

L’evento, organizzato da HMV History & Military Vehicles Italia, è patrocinato dal Ministero della Difesa, con il supporto della Missione Usa in Italia e della Commonwealth War Graves Commission, dal Tuskegee Airmen Italy Chapter.

L’evento ha anche il patrocinio delle regioni Toscana, Puglia, Abruzzo, Molise, Marche, e dei comuni di Bari, Ancona, Trieste, Campomarino, Porto San Giorgio, Margherita di Savoia.