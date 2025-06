Leggenda di Buca e memoria di Petacciato, Antonelli fa luce su secoli di storia

PETACCIATO. Petacciato riscopre la sua storia: grande successo per la presentazione del libro di Benito Antonelli

“Nuova luce sulla storicità di Petacciato e chiarimenti su Buca (Bothros Frentana)”.

Un pubblico numeroso e partecipe ha gremito, nella serata di ieri, la Biblioteca Comunale di Petacciato per assistere alla presentazione dell’atteso volume di Benito (Ulderico) Antonelli: “Nuova luce sulla storicità di Petacciato e chiarimenti su Buca (Bothros Frentana)”.

Un’opera frutto di decenni di ricerche appassionate, condotte con rigore e dedizione da un uomo che, pur avendo navigato il mondo, ha sempre conservato un profondo legame con il paese che lo accolse da bambino. Benito Antonelli, ufficiale di marina e ricercatore, ha messo a frutto la sua lunga esperienza e la sua passione per l’archeologia navale e storica, indagando a fondo negli archivi navali e nelle fonti antiche per offrire alla comunità petacciatese un lavoro di straordinario valore documentario e identitario.

Il libro, ricco di immagini inedite e dettagli storici meticolosamente ricostruiti, espone cinque prove concrete e verificabili che – secondo l’autore – localizzano l’antica città di Buca, identificata anche come Bothros Frentana, proprio nei pressi del fiume Tecchio, nel territorio di Petacciato. Le sue conclusioni si basano sull’attenta rilettura delle fonti classiche, a partire da Strabone, fino agli studi di Treglia e altri autori contemporanei, integrando elementi archeologici, geografici e storici con grande rigore.

Ad aprire la serata è stato il Sindaco di Petacciato, Tonino Di Pardo, che ha sottolineato l’importanza di iniziative culturali come questa per la valorizzazione del territorio e della sua memoria storica. L’autore ha poi condotto i presenti in un appassionato excursus tra documenti, ipotesi e scoperte, condividendo con generosità il percorso di una vita dedicata alla ricerca.

La serata ha rappresentato non solo un’occasione per fare luce su aspetti poco noti del passato locale, ma anche per conoscere meglio la figura dell’autore.

Benito (Ulderico) Antonelli, nato a Bologna nel 1940, è ricercatore di archeologia navale e studioso delle tecniche tradizionali di costruzione navale in legno. Entrato giovanissimo nella Marina Militare Italiana all’età di 16 anni, ha servito per quasi quarant’anni su unità navali e sommergibili, distinguendosi in missioni internazionali e incarichi tecnici di alto profilo. Ha operato negli Stati Uniti per la manutenzione dei sommergibili italiani, partecipando a esercitazioni complesse presso la scuola subacquea di New London (Connecticut), dove ha raggiunto in emersione libera i 33 metri di profondità.

È stato membro della MIATM (Missione Italiana di Assistenza Tecnica a Malta) dal 1988 al 1992 e ha ricoperto il ruolo di ultimo Direttore di Macchina della nave militare Tarantola. Cavaliere della Repubblica Italiana, è decorato con Medaglie al Merito di Bronzo, Argento e Oro per oltre vent’anni di imbarco, e ha ricevuto il Distintivo d’Onore a vita come sommergibilista.

Diplomato presso l’Istituto Nautico Statale “Carnaro” di Brindisi, Antonelli ha pubblicato diversi saggi specialistici, tra cui Hercules Nodus – Il relitto di Torre Sgarrata (Taranto), e collabora con Il Corriere del Giorno, Rivista Marittima e la Fondazione Marittima Ammiraglio Michelangnoli._

La calorosa partecipazione della cittadinanza ha testimoniato un forte interesse verso le radici storiche del paese e l’emozione è stata palpabile nel riconoscere, attraverso le parole di Antonelli, un’identità antica che continua a vivere nel presente.

Un sentito ringraziamento va all’autore, per aver donato alla comunità un’opera preziosa, nata dal desiderio autentico di restituire valore e consapevolezza al nostro territorio. Il suo contributo resterà un tassello fondamentale nel mosaico della memoria storica di Petacciato.