Lions Club Tifernus Termoli: 28 anni di impegno e servizio

TERMOLI. Il Lions Club Tifernus di Termoli ha celebrato con entusiasmo il 28° anniversario dalla sua fondazione con una convention in grande stile presso la suggestiva location della Cala Sveva Beach Club, lo scorso 30 maggio. Un’occasione importante per fare il punto su un anno intenso di attività e per rinnovare lo spirito di servizio che da quasi tre decenni anima il club termolese.

Alla serata ha partecipato il governatore del distretto 108A Italy, Mario Boccaccini. Il distretto 108A comprende la fascia costiera della Romagna, le Marche, l’Abruzzo e il Molise, un territorio vasto e ricco di iniziative lionistiche. Presente anche l’avvocato Stefano Maggiani, Governatore Distrettuale in carica e prossimo Governatore del Distretto 108A Italy, a testimoniare l’importanza dell’evento nel panorama regionale dei Lions.

Il presidente in carica del Lions Tifernus Termoli, l’architetto Silvestro Belpulsi, è giunto al suo ultimo mese di mandato. Come da tradizione e regolamento Lions, durante la cerimonia del “passaggio del martelletto”, sarà ufficialmente ceduto il testimone al nuovo presidente designato, Ilio Giordano, che ha già ricoperto la carica nel biennio 2004/2005.

Il convegno si è aperto con i rituali Lions, scanditi con impeccabile puntualità dal cerimoniere del Club, il Generale dei Carabinieri Tonino Di Iulio. È seguita la ratifica di nuovi ingressi all’interno del club termolese, un segnale di vitalità e apertura alle nuove energie del territorio.

Durante la serata si è dato spazio anche a premiazioni e riconoscimenti, alla presenza di numerosi past president del Club, tra cui Mariangela Martella, Livio Nibaldi, Francesco Cristaldi, Antonio Liberatore, Antonio Capobianco, Vincenzo Ferrazzano e lo stesso Ilio Giordano.

Abbiamo colto l’occasione per ascoltare l’architetto Silvestro Belpulsi, che ha tracciato un bilancio del suo anno di presidenza. Un anno caratterizzato da grande partecipazione e da numerosi service che hanno coinvolto la comunità termolese, con particolare attenzione ai giovani, alla solidarietà e alla promozione culturale del territorio.

