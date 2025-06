Lions Golf Trophy a sfondo benefico coi soci del club Host

TERMOLI. Si è svolta con partecipazione e entusiasmo la XIII Edizione del Lions Golf Trophy, organizzata dal Lions Club Termoli Host lo scorso 15 giugno presso il prestigioso Circolo Golf “Il Cerreto di Miglianico”. L’evento, che ha visto la presenza di giocatori iscritti alla Federazione Italiana Golf (F.I.G.), ha animato l’intera giornata con una gara di golf di alto livello, seguita nel pomeriggio da una gara riservata ai farmacisti e da una gara di Putting Green dedicata ai neofiti, un’iniziativa pensata per avvicinare nuovi appassionati a questo sport. La manifestazione, realizzata in collaborazione con numerosi sponsor sensibili alle cause di solidarietà, ha avuto un importante scopo benefico: il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Lions LCIF (Lions Club International Foundation), con sede in Illinois (USA), che sostiene progetti umanitari in tutto il mondo, tra cui interventi per l’ambiente, la lotta contro il cancro infantile, la fame, il diabete, la vista e le catastrofi naturali.

Una parte significativa dei fondi raccolti andrà inoltre a supportare il service “Con il Cuore a Betlemme”, dedicato all’ampliamento e al rinnovo dell’orfanotrofio La Crèche delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli a Betlemme. Questa struttura, attiva dal 1884 e attualmente casa per 70 bambini di diverse etnie e religioni, accoglie ogni giorno nuove vittime innocenti della guerra in Medio Oriente. Grazie al progetto, l’orfanotrofio potrà aumentare la sua capacità ricettiva e migliorare le condizioni abitative con la ristrutturazione delle stanze, dei bagni e degli impianti di riscaldamento.

La Presidente del Lions Club Betlemme, Nahida Nasser Ghattas, promotrice del progetto, ha chiesto aiuto al Distretto 108a e al Multidistretto 108 Italy per un sostegno immediato e concreto. Grazie all’assenza di costi di gestione, tutte le risorse raccolte saranno destinate direttamente ai bisogni dei bambini. La giornata si è conclusa con una cena e una pesca di beneficenza realizzata per implementare la raccolta fondi. Il Lions Club Termoli Host conferma così il proprio impegno nel motto “WE SERVE” – Noi serviamo, portando avanti azioni di solidarietà che migliorano la vita di chi soffre in ogni parte del mondo.

La presidente del Lions Club Termoli Host Alessandra Candela ha rivolto un ringraziamento speciale a tutti i partecipanti, sponsor e volontari che hanno reso possibile questo evento di sport e solidarietà. Ci vediamo alla prossima edizione!