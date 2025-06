Lo spettacolo di Greta Rodan e Gerardo Mautone a Roma

ROMA. Lo spettacolo di Greta Rodan e Gerardo Mautone porta il Molise a Roma.

Giovedì 26 giugno approda a Roma “Prendi un desiderio a caso”, all’Ar.Ma Teatro, un luogo considerato un piccolo gioiello al centro della Capitale. Durante la performance la scrittrice recita poesie tratte dalla silloge Merìcula, di recente uscita per l’editore calabrese Macabor e il cui titolo è un omaggio al Molise. Merìcula è infatti la Mora nel dialetto molisano. La recitazione è accompagnata dalle musiche del Maestro sassofonista e dj Gerardo Mautone, durante lo spettacolo la Rodan realizza carbonicini e acquerelli che vengono donati al pubblico in sala. In questa occasione romana farà parte dello spettacolo, con la sua brillante recitazione, l’attore Mario Coco attualmente impegnato nelle riprese di Don Matteo e protagonista della scena attoriale italiana, con collaborazioni con Nino Frassica e Maccio Capatonda, per citarne solo due. Coco è inoltre sceneggiatore di numerosi spettacoli teatrali di successo.

La serata sarà introdotta dall’intervento di Claudio Melchiorre, presidente del Mec, Movimento Nazionale Elettori e Consumatori. Parte dell’incasso sarà devoluto ad Ali, emozioni in movimento, una associazione siciliana che combatte la violenza in ogni sua forma e che collabora col tribunale per i minorenni di Catania.

Appuntamento all’Ar.Ma teatro il 26 giugno alle 21.

In aggiornamento le prossime date dello spettacolo.