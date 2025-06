Memorial Piserchia all’Alfano-Perrotta: le emozioni dello sport

TERMOLI. Venerdì 30 maggio 2025 si è svolta la giornata conclusiva del 3° Memorial “A. Piserchia”, torneo di pallavolo dedicato alla memoria del compianto prof. Augusto Piserchia, indimenticato docente di Scienze Motorie e Sportive del Liceo “Alfano-Perrotta” di Termoli. L’intera manifestazione ha rappresentato un sentito momento di sport, comunità e ricordo, nel segno di chi è stato per anni un autentico maestro di vita e di sport. Il torneo, iniziato diversi mesi fa e disputato anche in orario extracurricolare, ha coinvolto tutte le classi dell’istituto, articolandosi in fasi eliminatorie e culminando nella finale disputata da dieci classi finaliste – due per ogni anno di corso – selezionate per ogni grado scolastico.

Le partite del biennio si sono svolte nella palestra del plesso del Liceo Classico. Per il primo anno, la 1B LS ha superato la 1G LS in un match combattuto. Per il secondo anno, la 2G LS ha avuto la meglio sulla 2B LS.

Gli incontri del triennio si sono tenuti nello splendido campo sportivo all’aperto, di recente inaugurazione, adiacente alla palestra del Liceo Scientifico. Tra le classi terze, la 3H LS ha trionfato sulla 3A LC. Nelle quarte, la 4G LS ha prevalso sulla 4B LS. Per le quinte, la 5A LC si è aggiudicata la vittoria contro la 5G LS, lottando punto su punto con costanza e determinazione.

Complice una splendida giornata di sole e una perfetta organizzazione, l’evento ha saputo unire sport e sentimento. Il merito va al Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive, con il supporto prezioso dei tirocinanti e del personale ATA, che hanno reso possibile un’organizzazione impeccabile.

Un ringraziamento va anche ai due alunni della classe 5F, che hanno contribuito con la loro strumentazione musicale a rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente e festosa, e alla ditta Decathlon – Luigi Pilone, per il supporto tecnico e logistico.

Determinante, come ogni anno, il sostegno della dirigente scolastica, prof.ssa Concetta Rita Niro, che ha fortemente voluto e sostenuto la realizzazione dell’intera manifestazione. Un doveroso ringraziamento va anche a tutti i docenti del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive, che con dedizione e professionalità portano avanti questa iniziativa di educazione sportiva, ormai divenuta tradizione.

Cuore pulsante del Memorial è stata, anche quest’anno, la presenza della famiglia del professor Augusto Piserchia, che ha contribuito in modo significativo alla riuscita dell’evento. Presenti il papà Michele, la sorella Maria, il fratello Giuseppe, la moglie Emily con i suoceri e il cognato Gaetano, tutti uniti nel ricordo di una figura tanto amata. La famiglia, come ogni anno, ha sostenuto e sponsorizzato l’iniziativa con grande generosità e sensibilità, contribuendo anche all’allestimento dello striscione commemorativo esposto durante le premiazioni.

Il Memorial si è concluso con un momento conviviale che ha visto la partecipazione festosa di studenti, docenti, ospiti e familiari: un ricco buffet ha suggellato la giornata, trasformandola in un autentico momento di comunità e condivisione.