“Memorial Salvatore Miele”: un triangolare per ricordare il bomber gentiluomo

TERMOLI. A due anni dalla sua prematura scomparsa, Salvatore Miele continua a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto, stimato, amato. Ex attaccante termolese, protagonista in tante squadre tra Molise, Abruzzo e non solo, Salvatore era il classico centravanti “con il gol negli occhi”, capace di vedere la porta da qualsiasi angolazione. Ma oltre al talento calcistico, era soprattutto un uomo amato da tutti per il suo modo di essere: schietto, leale, generoso.

Proprio per questo, nella giornata di ieri, presso i campi di calcio a 5 della Parrocchia San Francesco, un gruppo di amici, ex compagni di squadra e tifosi ha deciso di dare vita alla prima edizione del “Memorial Salvatore Miele”, un triangolare di calcio a 5 organizzato in sua memoria.

A sfidarsi, tre squadre che rappresentano altrettante anime del tifo locale:

i ragazzi della Curva Marco Guida del Cannarsa,

il Milan Club “Carmine D’Angelo”,

e il club “Termoli Bianconera”, tifosi della Juventus.

Il torneo ha visto un clima di sana competizione e profondo rispetto. La finale è stata combattuta e avvincente: a contendersi la vittoria sono stati il Milan Club e la Termoli Bianconera, con il successo finale andato ai bianconeri per 4 a 3.

Ma al di là del risultato, ciò che ha reso speciale la giornata è stato il clima di emozione e affetto che si è respirato in ogni momento. Al termine del triangolare, le tre squadre si sono unite nel ricordo di Salvatore, con cori, pensieri condivisi e tanta commozione.

Presenti la sua famiglia e quella anche dei fratelli di Salvatore, Lino ed Enzo, visibilmente emozionati, circondati da un calore umano che ha toccato il cuore di tutti.

Perché Salvatore, oltre a essere stato un grande calciatore, era soprattutto un grande amico, un riferimento per tanti. E questo Memorial, che si spera diventi un appuntamento fisso negli anni, ne è la più bella testimonianza.

Un abbraccio a Salvatore, ovunque sia. Il campo, gli amici e il pallone ti ricordano ogni giorno.

Michele Trombetta