Nel Molise che (R)esiste: arte, inclusione e speranza nella Staffetta Blu per l’Autismo

CIVITACAMPOMARANO. Un piccolo borgo molisano, sospeso tra storia e creatività, si è trasformato questa mattina in un grande abbraccio blu. Oltre cento persone hanno preso parte alla tappa molisana della Staffetta Blu per l’Autismo, un’iniziativa nazionale promossa da Angsa (Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo), che da anni percorre l’Italia per accendere i riflettori sull’autismo e sull’inclusione sociale.

Il corteo, composto da famiglie, volontari, operatori e ragazzi nello spettro autistico, ha attraversato le vie colorate di Civitacampomarano, il “paese dei murales”, in un cammino che è stato al tempo stesso simbolico e concreto. Simbolico, perché ha rappresentato il desiderio di camminare insieme, “come fratelli”, come recita il claim dell’edizione 2025. Concreto, perché ha dato voce e visibilità a chi troppo spesso resta ai margini.

Il borgo, noto per il festival internazionale di street art CVTà, ha offerto uno scenario unico: muri dipinti che raccontano storie, che parlano di diversità, di sogni, di umanità. Un contesto perfetto per stimolare la fantasia e i sensi, soprattutto per i ragazzi con autismo, che hanno potuto vivere un’esperienza immersiva e accogliente.

Emozionante anche la visita al Castello Angioino, con il suo ponte levatoio, le torri e la sala delle torture: un tuffo nella storia che ha affascinato grandi e piccoli, rendendo la giornata ancora più ricca di significato.

A dare ulteriore prestigio all’evento, l’egida del professor Luigi Mazzone, primario di Neuropsichiatria Infantile al Policlinico Tor Vergata e tra i massimi esperti italiani di autismo. Mazzone nell’avvio della staffetta nazionale, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, che uniscono comunità, famiglie e istituzioni in un progetto condiviso di inclusione e consapevolezza.

Il filo conduttore dell’edizione 2025 è stato il “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi, scelto per celebrare l’ottavo centenario della sua composizione. Un testo che, nonostante i suoi otto secoli, continua a parlare al cuore dell’uomo con parole di pace, amore per la natura e fratellanza universale.

“Camminare insieme, non per noi, ma con noi”: è questo il messaggio che ha attraversato le strade di Civitacampomarano, lasciando un segno profondo. Non solo nei partecipanti, ma anche nei cittadini, che hanno accolto con calore e partecipazione il “sciame blu” della Staffetta.

Un evento che ha dimostrato come anche un piccolo paese possa diventare grande, se si apre all’inclusione. E come il colore blu, simbolo dell’autismo, possa diventare il colore della speranza, della bellezza e della comunità.