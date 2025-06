Notte Bianca della Poesia: Luigi Pizzuto ospite a Giovinazzo

COLLETORTO. Con i suoi versi in difesa degli alberi e della natura Luigi Pizzuto partecipa alla XV Edizione della Notte Bianca della Poesia organizzata dalla città di Giovinazzo e patrocinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il Turismo. Sotto il sole di un’estate sempre più calda, poesia sotto le stelle nei luoghi storici della città di Giovinazzo. Per dare spazio alla voce del cuore di cui la società contemporanea ha tanto bisogno per sopravvivere oggi. La Notte Bianca della Poesia, giunta alla XV edizione, promossa dalle città di Molfetta e Giovinazzo nell’area metropolitana di Bari, è senz’altro tra gli appuntamenti culturali più significativi nel Mezzogiorno d’Italia.

A rappresentare la folta schiera del gruppo molisano “I Poeti al Meridiano” è Luigi Pizzuto, residente nel piccolo borgo di Colletorto, autore di varia silloge poetiche. Da “Versi in quarantena”, “Poesie a pezzi” a “Magna Capitana”, pubblicate dall’Editrice Lampo di Campobasso. “Alberi dentro di noi”, tra la Puglia e il Molise, è il titolo della serata che, nell’occasione, vede protagonisti i poeti de L’Isola di Gary provenienti da varie realtà. L’appuntamento culturale è in programma sul cartellone per questa sera, sabato 28 giugno ore 19.30, in Piazza Meschino, nel cuore del centro storico di Giovinazzo. L’iniziativa è curata dalla poetessa Maria Pia Latorre. Interviene Francesco Minuti, musicista e demologo. Ecco l’elenco dei poeti partecipanti: Luigi Pizzuto, Sandro Marano, Letizia Cobaltini, Rosa Colella, Rosa Costantini, Antonio Rotondo, Barbara Gortan, Pippo Marzulli e Maria Pia Latorre. Le poesie – che saranno presentate – sono contenute nell’antologia “Alberi dentro di noi”.

In questa raccolta ci sono tante voci da destinare al mondo degli uomini in questo delicatissimo momento storico.