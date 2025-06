Oltre la maschera: il mondo fantastico del cosplay tra arte, identità e passione

TERMOLI. Cosa spinge migliaia di persone in tutto il mondo – e sempre più spesso anche in Italia – a vestirsi come personaggi di anime, manga, videogiochi o film fantasy, sfilando fieri tra fiere, festival e piazze cittadine? La risposta si trova in una parola affascinante: cosplay. Un termine nato in Giappone dalla fusione di costume e play, che oggi rappresenta un fenomeno culturale globale capace di unire creatività, artigianato, performance e comunità. Anche a Termoli, grazie a eventi come il Comics & Games e ai tanti appassionati che si ritrovano tra le mura del borgo e le vie del centro, il cosplay sta diventando sempre più visibile, coinvolgendo giovani e meno giovani in una vera e propria celebrazione dell’immaginario.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il cosplay non è un semplice “gioco a mascherarsi”, ma una forma d’arte che richiede dedizione, ricerca e manualità. Ogni costume è frutto di un lungo lavoro: dalla progettazione alla realizzazione sartoriale, dal trucco alla costruzione di accessori spesso realizzati a mano. Molti cosplayer imparano a cucire, scolpire, dipingere e persino programmare luci e suoni pur di rendere il proprio personaggio il più fedele possibile all’originale. Ma il cosplay è anche una forma di interpretazione teatrale: il cosplayer “entra nei panni” del personaggio, lo imita nei movimenti, nel linguaggio, persino nel modo di porsi. È una vera performance che richiede studio e sensibilità. Il cosplay diventa così una via per esprimere sé stessi. Indossare il costume del proprio eroe o della propria eroina preferita significa affermare valori, emozioni, visioni del mondo. Molti scelgono personaggi con cui si identificano profondamente o che rappresentano un sogno, un coraggio nascosto, una rivincita.

C’è chi ha trovato nel cosplay uno strumento per superare timidezze, affrontare paure, uscire da momenti difficili. In questo senso, il cosplay è anche un linguaggio affettivo e relazionale, capace di costruire legami e comunità. Non a caso, chi partecipa a eventi cosplay racconta spesso di aver trovato un “posto nel mondo”, un gruppo di amici, una famiglia scelta. Non sorprende che luoghi come Termoli – con il fascino medievale del borgo, gli scorci marini e le architetture suggestive – si prestino perfettamente come sfondo per raduni cosplay e shooting fotografici. Ogni costume prende vita tra le pietre antiche e i panorami mozzafiato, trasformando la città in un palcoscenico tra realtà e fantasia. Per questo, promuovere eventi legati al cosplay è anche un modo per valorizzare il territorio in chiave creativa, coinvolgente e accessibile. Festival, mostre, laboratori e sfilate diventano occasioni per un turismo giovane, curioso, partecipativo. Un’opportunità che merita di essere colta anche dalle istituzioni e dalle associazioni culturali locali.

Che tu sia appassionato di anime giapponesi, fan di Harry Potter, cultore del fantasy o semplicemente curioso, il mondo del cosplay ha un posto per te. Non serve essere esperti: basta un po’ di fantasia, voglia di mettersi in gioco e di condividere. E magari, la prossima volta che incontrerai un cosplayer in giro per Termoli, non dire “si è travestito” – di’ piuttosto: “sta raccontando una storia”.

Lucia Checchia