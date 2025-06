Onorificenza al presidente di Coldiretti Molise Claudio Papa

CAMPOBASSO. Il presidente regionale di Coldiretti Molise, Claudio Papa, è stato insignito ieri, 2 giugno, Festa della Repubblica, dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il diploma attestante il titolo conferito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato consegnato al Presidente Papa dal Prefetto di Isernia, Sua Eccellenza Giuseppe Montella, nel corso di una cerimonia ufficiale tenuta nell’Aula Magna dell’ex seminario vescovile della Diocesi di Isernia-Venafro, ad Isernia, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose della provincia.

Sessantadue anni, laurea magistrale con lode in Scienze Turistiche, Cavaliere della Repubblica dal 2009, Claudio Papa è titolare della Nutfruit Italia, azienda agricola biologica produttrice di mandorle e frutta secca in guscio, utilizzate in gran parte dalla Dolceamaro srl, che fa capo a suo fratello Silvano, per la produzione di confetti e altri prodotti dolciari.

L’azienda Nutfruit Italia, nata a Monteroduni nel 2013 con lo scopo di incentivare e valorizzare la produzione mandorlicola in Italia, in poco più di un decennio è diventata punto di riferimento per la produzione e commercializzazione, in Italia e all’estero, di mandorle bio. Oggi può contare, grazie all’associazione di decine di imprenditori agricoli di diverse regioni italiane, su oltre 600 ettari produttivi, cui se ne aggiungeranno a breve altri 400.

Un’impresa di grande rilievo per il territorio molisano e per l’intero territorio nazionale che Claudio Papa guida, unitamente alla sua famiglia, affiancando l’attività imprenditoriale all’impegno sindacale nel ruolo di Presidente regionale della Coldiretti, la maggiore organizzazione professionale agricola italiana ed europea.

“In qualità di Presidente di Coldiretti Molise — si legge fra le varie motivazioni di attribuzione dell’onorificenza — Claudio Papa si è distinto per un’intensa attività di promozione della qualità e delle eccellenze agricole locali” e “d’intesa con la Prefettura di Isernia, ha avviato una campagna di sensibilizzazione delle aziende locali sul tema delle agromafie”.

“L’azienda ha un oggettivo ruolo sociale — ha dichiarato non senza emozione il neo commendatore — e quindi non va usata per il raggiungimento dell’arricchimento personale, ma per quello del territorio e di tutte le persone con cui si collabora”.

Molisano di adozione, Papa ha poi ringraziato la sua famiglia, per il supporto che da essa sempre riceve, e tutti i molisani perché, accogliendolo, gli hanno permesso di realizzare il meglio che le sue forze gli hanno consentito di fare.