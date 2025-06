Patrizia Manzo: «Il Pride di Termoli tra diritti, lotta e inclusione»

TERMOLI. Il Pride rappresenta molto più di una festa colorata: è un’occasione fondamentale per celebrare la storia di lotta per i diritti delle persone LGBTQ+, per ribadire l’importanza della libertà e della parità di trattamento, e per denunciare le crescenti minacce di intolleranza e discriminazione.

Patrizia Manzo ci offre una riflessione profonda sul significato del Pride a Termoli e sul contesto attuale.

«Il Pride a Termoli? Un’occasione per ricordare, per non dimenticare e per ribadire i principi sui diritti di uguaglianza, libertà e pari opportunità.

Con l’avanzare delle destre, l’assalto ai diritti umani e alla libertà di espressione della comunità arcobaleno diventa sempre più preoccupante. Di fronte a politiche repressive, dove l’odio e la censura prendono piede, occorre fare in modo che l’Europa resti un luogo di libertà, uguaglianza e rispetto. Questo è anche un grido di allarme dell’ArciGay Molise.

Rimanere in silenzio diventa difficile sapendo che il Pride in Ungheria è stato vietato.

I Pride oggi sono manifestazioni che diamo quasi per scontato, ma nascondono dietro la propria storia anni e anni di lotta e violenza. I Pride sono vitali e necessari e dovremmo difenderli proprio perché ci danno la possibilità di rompere quelle regole sociali che rappresentano vere e proprie catene per moltissime persone. Inoltre, conoscere la storia del Pride, sia quella dei moti di Stonewall che la storia dei Gay Pride in Italia, ci permette di onorare le vite e le persone che prima di noi sono scese in piazza, permettendoci di vivere in un mondo, si spera, sempre più accogliente.

Quante volte abbiamo sentito parlare di “carnevalate” in riferimento al Pride? O quante volte sentiamo persone dichiarare che “possono fare quello che vogliono ma non serve esternare in quel modo”?

Spesso dietro queste affermazioni sono ignari i motivi per cui, negli anni ‘60 negli Stati Uniti, nacquero le prime manifestazioni proprio in risposta ai moti di Stonewall, quando ci furono scontri violenti a causa di azioni repressive attuate dalla polizia nei confronti della comunità LGBTQ+.

Negli anni i Pride furono sempre più partecipati, da chi combatteva per i propri diritti contro le discriminazioni e da chi voleva far sentire la propria vicinanza alla comunità arcobaleno. Manifestano la loro presenza con i colori, la musica, i dibattiti e la voglia di far sentire la loro voce contro le discriminazioni subite, spesso accompagnate da atti di violenza psicologica e fisica. Manifestano per ricordare chi si è esposto per la prima volta per i propri diritti.

In Italia bisogna aspettare gli anni ‘70 per assistere alle prime manifestazioni e, in seguito, ai veri e propri Pride. Fino ad arrivare al 2000, quando a Roma fu organizzato il primo World Pride che portò in strada un milione di persone.

Da quel momento in poi, ogni anno, da maggio a settembre, vengono organizzati Pride in tutta Italia, sia nelle grandi città, ma anche in piccoli paesi di provincia, portando in piazza un numero incredibile di persone, sia della comunità LGBTQ+ che alleate.

Nonostante una parte della politica ostile, negli anni è nata la Rete Italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali RE.A.DY, per prevenire e superare l’omolesbobitransfobia, ovvero prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche in chiave intersezionale — sesso, disabilità, origine etnica, orientamento religioso, età — riconosciuti dalla Costituzione e dal diritto comunitario e internazionale.

Anche tantissime aziende private hanno adottato al loro interno politiche di inclusione e di lotta contro ogni forma di discriminazione legata all’identità sessuale. Aziende consapevoli che la diversità rappresenta una ricchezza sociale, culturale, aziendale ed economica, promuovendo tali valori. Sostengono luoghi di informazione e formazione, confronto e assistenza per i dipendenti LGBTQ+, ma anche laboratori dove progettare e organizzare iniziative ed eventi di approfondimento su temi legati alla comunità LGBTQ+ e coerenti con la cultura della “diversity & inclusion”.

Quest’anno, il 26 luglio, con orgoglio, spetta a Termoli ospitare il Molise Pride. Tantissimi volontari, della comunità LGBTQ+ e non, si sono impegnati per mesi per ottenere le autorizzazioni, per la raccolta fondi, la comunicazione e la sensibilizzazione della cittadinanza, al fine di organizzare un Pride all’insegna della gioia, del sole e del mare, con la speranza che prima o poi il Molise approvi una legge per garantire il principio di pari opportunità e di parità di trattamento in riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso.

L’amministrazione di Termoli ha una grande opportunità, quella di raccogliere i valori del Pride per promuovere iniziative e puntare sullo sviluppo di una comunità dove la diversità diventa una ricchezza per tutti, da valorizzare ogni giorno. Proprio in occasione del 26 luglio, giornata del Molise Pride, potrebbe lanciare la sua adesione alla RE.A.DY. L’adesione prevede una serie di impegni, primo fra tutti il dialogo con la società civile e con l’associazionismo presente sul territorio.

Ha perso l’occasione del 17 maggio, la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. In questa ricorrenza si invitano i governi, le istituzioni, le organizzazioni e la società civile a promuovere l’uguaglianza, i diritti e la dignità di tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale o identità di genere.

Alla giornata hanno aderito diversi Comuni molisani appendendo ai propri municipi la bandiera arcobaleno. Tra gli invitati c’era anche il Comune di Termoli che, forse distrattamente, a causa della fitta corrispondenza che interessa gli enti, ha ignorato la bandiera inviata dall’associazione ArciGay Molise che invitava l’amministrazione a far sventolare un segnale potente che, come affermano gli organizzatori del Molise Pride, parla di dignità, diritti e comunità. Ma c’è tempo per poter recuperare!».