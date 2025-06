TERMOLI. “Per Costruire una pace disarmata e disarmante”. Venerdì 20 giugno a Termoli alle ore 19:00, presso la Sala “Ecclesia Mater” della Curia Vescovile in Piazza S. Antonio 8, si terrà un momento pubblico di approfondimento e riflessione sul tema “Per Costruire una pace disarmata e disarmante”, che riprende il forte invito lanciato da Papa Leone XIV nel suo primo discorso ufficiale.

L’organizzazione dell’evento, per la presenza di diversi relatori, ha coinvolto Caritas Termoli-Larino, Movimento dei Focolari Italia, Pax Christi Italia, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, la CGIL Molise, Attac Italia.

L’evento si ricollega idealmente alla manifestazione nazionale, promossa dalle campagne “Ferma il Riarmo” e “Stop Rearm Europe”, che si svolgerà il giorno seguente a Roma e che rientra nella settimana di mobilitazione europea dal 21 al 29 giugno, in occasione del vertice della Nato a L’Aja che, in quei giorni, deciderà i dettagli del gigantesco piano di riarmo deciso dall’Unione Europea. Il moderatore, Antonio De Lellis, muoverà dalla “Guerra come sistema” dai molteplici aspetti: guerra all’ambiente; ai migranti, all’umanità fragile e sofferente che protesta e resiste; spese per il riarmo e nuovi sistemi d’arma; neoprotezionismo; colonialismo d’insediamento; finanziarizzazione bellica; militarizzazione delle menti; violenza di genere; mercificazione del lavoro e violenza giovanile. Jean-Patrick Sablot, ebreo errante, francese, regista, con la sua relazione “Per liberarsi dalla confusione tra ebraismo e sionismo”, offrirà elementi di conoscenza storica per arrivare a rispondere ad una domanda fondamentale: “quando smetteremo di chiamare Israele Stato ebraico”.

Rosa Siciliano, redattrice di Mosaico di Pace, rivista mensile promossa dalla sezione italiana di Pax Christi, tratterà il tema “Donne, Pace e Nonviolenza”, prendendo spunto dalle numerose esperienze che in tutto il mondo vedono le donne protagoniste di cambiamenti, di movimenti e di azioni di pace e nonviolenza. Francesca Ciarallo, della Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, impegnata nella “Operazione Colomba”, terrà una relazione sul tema “Condividere la vita nei conflitti: un corpo non violento di pace”: cosa significa essere da trent’anni una presenza di condivisione in zone di guerra. Sabrina Del Pozzo, segretaria confederale CGIL Molise, tratterà il tema “Guerre, diritti e conflitti sociali”: l’impegno per un NO al riarmo, ai tagli allo stato sociale e la necessità – in un’epoca di governi autoritari che limitano la libertà e i diritti – di partecipare e rispondere uniti per ricostruire la giustizia sociale e climatica, i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

A darne notizia sono stati Antonio De Lellis, Pax Christi Italia e Salvatore Russo, Movimento dei Focolari Italia.