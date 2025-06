“Per il bene”: la storia dell’Arma dei Carabinieri a Termoli

TERMOLI. Da piazza Sant’Antonio alla Torretta Belvedere, il corteo di amministratori, forze dell’ordine, associazioni combattentistiche e d’armi si è trasferito alla cerimonia di inaugurazione della mostra fotografica organizzata dalla sezione Anc sull’Arma dei Carabinieri a Termoli.

Oggi, 2 giugno 2025, è stata inaugurata la mostra fotografica “Per il Bene” presso la suggestiva Torretta Belvedere di Termoli. L’evento ha visto la partecipazione delle Autorità civili e militari, oltre a numerosi cittadini, che hanno voluto rendere omaggio al ruolo dei Carabinieri nella comunità.

L’evento, introdotto da Stefano Leone, ha visto la benedizione a cura di don Benito Giorgetta e gli interventi del sindaco, Nico Balice, del generale Antonio Di Iulio e del presidente dell’associazione nazionale Carabinieri di Termoli, Filippo Cantore.



La mostra, promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Termoli, offre un percorso visivo che racconta la responsabilità, l’impegno, la lealtà e la fiducia che caratterizzano l’Arma. Attraverso le fotografie esposte, i visitatori possono approfondire il rapporto tra Stato e società, osservando il contributo dei Carabinieri nella tutela del bene comune.

L’inaugurazione è avvenuta in un clima di riconoscimento e gratitudine, con interventi che hanno sottolineato l’importanza del servizio svolto dai Carabinieri nel territorio termolese. La mostra resterà aperta fino all’8 giugno 2025, con orari di visita dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00.

Un’occasione imperdibile per riflettere sul valore dell’impegno quotidiano delle forze dell’ordine e per apprezzare il potere evocativo della fotografia nel raccontare la storia e la missione dell’Arma.