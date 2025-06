Petali, fede e comunità: il Corpus Domini a Guglionesi

GUGLIONESI. Si avvicina uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità di Guglionesi: la festa del Corpus Domini, che quest’anno si svolgerà sabato 21 e domenica 22 giugno con un programma ricco di spiritualità, tradizione e colori.

La suggestiva Infiorata 2025 prenderà vita lungo via Guiscardo, trasformandola in un tappeto di petali che celebra la devozione e la bellezza. Accanto alla chiesa di San Nicola, si potranno ammirare splendidi tappeti di rose, che si estenderanno lungo via Roma fino alla rotonda, impreziosita da fiori di carta realizzati a mano dai volontari. Il percorso floreale proseguirà fino al “Lungomare” e all’orologio.

A incantare cittadini e visitatori saranno anche gli altarini e i tappeti di fiori che sembrano veri e propri quadri, frutto di settimane di lavoro meticoloso. Un’esplosione di arte, fede e creatività, realizzata con petali, segatura colorata, stoffe e materiali naturali, che trasforma ogni angolo del paese in un percorso di emozione e raccoglimento.

Il Comitato organizzatore desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le associazioni che, con dedizione e spirito di comunità, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, dimostrando quanto la collaborazione sia la vera forza di Guglionesi.

In omaggio al Giubileo, domenica le decorazioni seguiranno i colori ufficiali dell’anno santo, aggiungendo un profondo valore simbolico e spirituale alla processione.

Sabato 21 giugno, la serata sarà animata da un concerto imperdibile con i Little Tony Family, la band guidata da Cristiana Ciacci, figlia del celebre artista, accompagnata da un gruppo di ballerine: un evento coinvolgente, pieno di ritmo ed emozione.

Domenica 22, dopo la messa delle ore 17:30, prenderà il via la solenne processione, che attraverserà le vie del paese ornate di altarini e infiorate: un momento di partecipazione collettiva che, ogni anno, rinnova il forte legame tra la comunità e le sue radici spirituali.

Alberta Zulli