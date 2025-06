Piccoli attori, grande emozione: il teatro che unisce

PETACCIATO. Ieri, 11 giugno 2025, al Salotto Culturale Central di Petacciato, si è svolto con grande entusiasmo lo spettacolo finale del corso di recitazione, promosso e realizzato da PetacciatoAmoreMio APS in collaborazione con il regista e insegnante Davide Pinto. Undici bambini — Giorgia, Sharon, Sohaib, Ivo, Micol, Francesca Idapia, Laura, Sofia, Nina, Ismaele e Megan — tra i 6 e i 12 anni, hanno dato vita a una performance intensa e spontanea, frutto di dieci coinvolgenti incontri propedeutici al mondo del teatro.

Il Salotto Culturale Central, come di consueto, ha aperto le sue porte per accogliere un pubblico caloroso: genitori, amici e cittadini curiosi hanno assistito con emozione a una recita fatta di risate, silenzi pieni e tanta verità. Un’esperienza che ha dimostrato il forte potere della pratica teatrale nel favorire l’empatia, la fiducia in sé stessi e la capacità di esprimersi liberamente.

Dalle parole del presidente di PetacciatoAmoreMio APS:

“Non è solo teatro: è gioco, ascolto, crescita. È uno spazio sicuro in cui un bambino impara a dire ‘ci sono anch’io’ e scopre che la sua voce vale.”

Educazione, partecipazione, inclusione: sono queste le coordinate del progetto, realizzato con la convinzione che la cultura sia un ponte reale tra le persone e un potente strumento di benessere collettivo.

Prossimi passi – A conclusione di questa prima edizione, PetacciatoAmoreMio APS punta ora a consolidare il percorso creando un corso di teatro strutturato per l’inverno 2025–2026, aperto ai bambini della comunità. L’obiettivo è garantire continuità, qualità didattica e la possibilità di far crescere sperimentazione e creatività, senza cancellare il divertimento.

PetacciatoAmoreMio APS è un’associazione culturale no-profit che, con progetti semplici e coinvolgenti, si impegna per promuovere il benessere della comunità, l’inclusione sociale e la diffusione di esperienze culturali accessibili a tutti. Crede nella capacità delle arti di costruire legami e ispirare cambiamento.

Lo spettacolo ha acceso un piccolo grande faro: quello della creatività che diventa comunità. E Petacciato non può che esserne orgogliosa.