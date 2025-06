PiGrecoDay 2025, medaglia d’argento per l’istituto di Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Un prestigioso riconoscimento per l’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano. Nell’ambito degli eventi organizzati in occasione del PiGrecoDay 2025, celebrato in tutto il mondo e promosso in Italia dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’Università di Torino, la scuola è stata premiata con una medaglia d’argento a livello nazionale.

Sono state infatti numerose e creative le attività realizzate per promuovere, valorizzare ed esaltare le relazioni esistenti tra la matematica e l’arte. Dalla scuola dell’infanzia al liceo scientifico, tutti gli ordini di scuola hanno proposto idee innovative e coinvolgenti, dando prova di sensibilità, attenzione e capacità.

Murales, una spirale aurea e un “pi greco umano”, cartelloni, video, progetti creativi, elaborati multimediali, disegni, flash mob, giochi matematici e molto altro hanno contraddistinto questa giornata, rendendola piacevole ed emozionante.

L’evento, fortemente sostenuto dalla dirigente scolastica, Giovanna Fantetti, è stato coordinato dai Dipartimenti di Matematica e di Lettere (di cui fanno parte anche le discipline artistiche) ed è stato reso possibile grazie alla disponibilità e al coinvolgimento di tutti i docenti, studenti e personale dell’Istituto.

Un successo di tutta la scuola che conferma la qualità dell’offerta formativa e sottolinea quanto il lavoro di squadra e in sinergia possa raggiungere traguardi eccellenti a livello nazionale e non solo. Un ringraziamento agli organizzatori della Giornata e a tutti coloro che hanno contribuito, a vario titolo, alla sua realizzazione.

Tutte le attività sono visualizzabili sui canali social Facebook e Instagram della scuola al tag #pigrecoday.