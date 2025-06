Pompieropoli: alla scoperta del mondo dei Vigili del fuoco

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Una giornata di fine anno scolastico diversa dal solito, ma ricca di emozioni, insegnamenti e sorrisi. Martedì 3 giugno, il plesso scolastico di San Giuliano di Puglia ha ospitato un evento speciale dedicato alla sicurezza, coinvolgendo gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, insieme agli studenti del plesso di Colletorto. Un’esperienza indimenticabile resa possibile grazie alla collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e al personale operativo del Comando dei Vigili del Fuoco di Santa Croce di Magliano.

La manifestazione ha trasformato la scuola in un vero e proprio villaggio della sicurezza, con l’allestimento di una “Pompieropoli”, un percorso ludico-didattico pensato per far conoscere ai più piccoli il mondo dei Vigili del Fuoco in modo coinvolgente e divertente. Tra giochi, simulazioni e dimostrazioni pratiche, i bambini hanno potuto vestire, anche solo per un giorno, i panni dei pompieri, partecipando con entusiasmo alle varie attività proposte.

Particolarmente emozionante è stato il momento in cui gli alunni hanno potuto utilizzare l’idrante, provando l’esperienza del getto d’acqua sotto l’attenta supervisione dei Vigili del fuoco. Gli occhi pieni di meraviglia e curiosità hanno seguito anche l’illustrazione dettagliata del camion dei pompieri, attrezzato con ogni strumento utile per il soccorso in emergenza.

A guidare l’intera giornata con attenzione e passione è stata la dirigente scolastica, prof.ssa Giovanna Fantetti, da sempre promotrice della cultura della sicurezza all’interno del nostro istituto, impegnandosi costantemente per garantire ambienti scolastici sicuri e attenti al benessere di tutti. “La sicurezza nelle scuole è il suo fiore all’occhiello”, un motto che rappresenta il cuore della sua visione educativa, improntata alla tutela, alla prevenzione e alla crescita consapevole degli alunni.

Insegnanti e genitori, presenti e partecipi, hanno condiviso la soddisfazione di una giornata ben riuscita, dove la collaborazione tra scuola, famiglia e istituzioni ha creato un forte messaggio educativo.

È stata una mattinata all’insegna della prevenzione, ma anche del divertimento, che ha saputo coniugare il gioco con l’apprendimento. L’iniziativa ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei bambini e un ricordo prezioso di questo fine anno scolastico all’insegna dell’allegria e della crescita.

“Siamo tutti un po’ pompieri oggi” – ha detto sorridendo un bambino, con l’elmetto in testa e l’entusiasmo negli occhi. E forse è proprio questa la sintesi più bella della giornata.

Un grazie speciale va al comandante dei Vigili del fuoco di Campobasso, Gianfranco Tripi, per il prezioso contributo offerto alla manifestazione. Un ringraziamento sincero anche all’associazione nazionale dei Vigili del fuoco e al presidente, Giovanni Chiarullo, per l’impegno e la vicinanza dimostrata. Grazie al comando dei Vigili del fuoco di Santa Croce di Magliano per la disponibilità e la professionalità messe in campo durante la giornata. Un doveroso ringraziamento alla dirigente Giovanna Fantetti, il cui sostegno e la cui visione educativa hanno reso possibile l’organizzazione di questo evento. Un grazie ai docenti tutti, che con spirito di squadra, dedizione e collaborazione hanno lavorato con entusiasmo alla riuscita della manifestazione. Infine, il nostro più grande grazie va a tutti i presenti e soprattutto agli alunni delle scuole di San Giuliano di Puglia/Bonefro e Colletorto, veri protagonisti della giornata, la cui partecipazione attiva e interesse hanno dato valore e significato all’iniziativa.