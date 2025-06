Ponte nella memoria tra il basso Molise e Bracciano con la dirigente scolastica termolese Antonella Di Spalatro

TERMOLI. Eccellenze termolesi che esportano memoria e cultura in altri territori, come la dirigente scolastica Antonella Di Spalatro, ora preside dell’istituto comprensivo di Bracciano.

Proprio rinvigorendo legami e origini, ha promosso la partecipazione della scuola al concorso “I Colori della Vita”, che da venti anni è dedicato agli Angeli di San Giuliano di Puglia e i suoi allievi hanno conquistato il primo posto.

Il concorso per le scuole I colori della vita indetto dall’ omnicomprensivo “Raffaele Capriglione” di Santa Croce di Magliano (nella sua ventesima edizione conferisce il primo premio per la sezione elaborati grafici – scuola secondaria di primo grado alla studentessa Paola Costanza Fenili del comprensivo di Bracciano, ribadendo anche in questa edizione quanto esso sia diffuso sull’intero territorio nazionale, sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’istituto di Bracciano ha di per sé già un forte legame con il Molise dato che il dirigente scolastico, la prof Antonella Di Spalatro è originaria di Termoli ed è anche una nostra collega pubblicista.

A lei il merito di aver fatto conoscere I colori della vita alla comunità scolastica di Bracciano, perpetuando anche in una realtà lontana dal Molise il ricordo degli “angeli di San Giuliano”, “ma tutto il merito – precisa la dirigente – va ai docenti che hanno coinvolto i ragazzi sia della primaria che della secondaria di primo grado nella partecipazione al concorso”.

Al suo primo incarico come dirigente scolastico, la prof.ssa Antonella Di Spalatro è arrivata al comprensivo di Bracciano con un ricco bagaglio culturale e professionale: due lauree con lode alla Sapienza di Roma, sia in Lingue straniere che in Lettere moderne; un dottorato di ricerca in materie umanistiche a cui è seguita la pubblicazione del saggio Censura e politica editoriale: Enrico Piceni alla Mondadori negli anni Trenta (2021); giornalista pubblicistae molti anni dedicati all’insegnamento come docente di inglese e francese nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Ultimi incarichi prima della dirigenza, l’insegnamento della lingua e cultura inglese presso il Liceo scientifico del Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso e la docenza a contratto presso la facoltà di Scienze della Formazione primaria dell’Università degli studi del Molise.