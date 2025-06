Portocannone, al via i progetti estivi per bambini: Spazio Gioco e Tutti al Mare

PORTOCANNONE. Il Comune di Portocannone rafforza il proprio impegno a sostegno delle famiglie con l’approvazione di due iniziative dedicate ai più piccoli, pensate per offrire momenti di svago, apprendimento e inclusione durante i mesi estivi: Spazio Gioco e Tutti al Mare.

A dare l’annuncio è il sindaco Francesco Gallo, che ha dichiarato:

“In un paese come il nostro, in cui sono attivi servizi e strutture scolastiche per accompagnare le nostre future generazioni dall’età di 1 anno e sino ai 14 anni, non può sicuramente mancare il supporto alle esigenze delle famiglie nel periodo estivo.”

Spazio Gioco, rivolto ai bambini tra 1 e 6 anni, prenderà vita nei mesi di luglio e agosto presso la scuola dell’infanzia in traversa Jovine. Lì, i più piccoli saranno coinvolti in attività ludiche e ricreative, in un ambiente educativo e stimolante.

Tutti al Mare, destinato ai ragazzi dai 7 ai 13 anni, offrirà invece un centro estivo presso uno stabilimento balneare, unendo gioco, socialità e il benessere del tempo trascorso all’aria aperta.

L’Amministrazione comunale conferma così la propria attenzione verso le famiglie, garantendo servizi continui e di qualità, anche durante il periodo estivo. Un esempio concreto di comunità che cresce insieme, a misura di bambino.