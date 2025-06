Potatura d’eccellenza: riconoscimenti per due studenti dell’Agrario di Larino

LARINO. Domani, mercoledì 4 giugno, alle ore 10, presso la sede del Consiglio regionale di Palazzo D’Aimmo a Campobasso, il presidente Quintino Pallante riceverà Pasquale D’Alessio e Luca Di Stati, studenti dell’Istituto Tecnico Agrario “San Pardo” di Larino, classificatisi rispettivamente al terzo e al decimo posto nella IV edizione del Campionato nazionale di potatura dell’olivo, svoltasi a Pianelle Vallesina, in provincia di Ancona.

I due giovani, distintisi a livello nazionale in una competizione che valorizza competenze tecniche e pratiche di grande rilevanza per l’agricoltura, saranno accompagnati dai vertici dell’Istituto Agrario, che hanno curato con impegno la loro formazione e preparazione per l’evento.