GUARDIALFIERA. Per la solennità del Corpus Domini, il ricordo della Confraternita del Sacramento a Guardialfiera e il lascito di un patrimonio imponente di rettitudine, di canti e cerimoniali liturgici. In un tempo lontano lontano, mons. Pompilio Pirrotti – nobile di Montecalvo Irpino, ricolmo di scienza e di sapienza – governò la Diocesi di Guardialfiera tra il 1580 e il 1600. Ma aveva un “vizio”: quello di rispettare l’uomo e di amare Dio. Di adorarlo soprattutto nell’Ostia Consacrata. Vescovo intrepido, proveniva qui da Cittaducale (RI) laddove, fra le lacerazioni e le eccitazioni della Riforma e della Controriforma, condannò e scomunicò i rimasugli oppositori alla Dottrina Ufficiale della Chiesa, tirandosi addosso gli sguardi torvi degli “infedeli credenti”.

Dalla residenza reatina mons. Pirrotti spalleggiò Margherita d’Asburgo (l’illegittima figlia di Carlo V), detta “Madama d’Austria”, per la realizzazione a Roma dello storico Edificio, attuale Sede del Senato e, che perciò, reca l’espressione di Palazzo “Madama”. Quel nostro Vescovo (lo scrive Giambosco Cavalletti, esploratore di vicende storiche a Montecalvo Irpino) – attraverso una deliziosa sollecitudine pastorale – riesce a stimolare a Guardialfiera un’orda di uomini amati dal Signore; quelli di buona volontà. Ne scopre vocazioni e inclinazioni. E li organizza e li mobilita di qua e di là secondo i diversificati profili, con il fine, soprattutto, di indirizzarne gli animi verso la fonte e il culmine della vita cristiana. E, ad un certo punto, nell’anno 1573, decide di disturbare perfino Papa Gregorio XIII. Vuol costituire qui una Confraternita. E il Pontefice, esaudendolo, nella chiesa di Santa Maria sopra la Minerva, “in dies primus december”, la istituisce e la consacra al “Santissimo Sacramento”. La Congrega si rivela ben presto maestosa, fruttuosa per il suo modello di impegno nel sociale, per la catechesi, per il compimento di opere d’amore, di misericordia, di conforto. Per l’adorazione ed il culto eucaristico.

E cosa avrebbero ancora dovuto compiere quei nostri Confratelli? Dare a Dio la gloria perfetta; procurare la santificazione di altri uomini; mostrare, pure visibilmente, il fervore per i Misteri della Redenzione; assicurare massima fastosità al culto della Pasqua, del Natale e del Santissimo Sacramento. Questo indirizzo costituiva anche il giuramento di ogni candidato per l’ammissione alla Confraternita che veniva rinnovato di anno in anno ai primi vespri del Corpus Domini. Erano tenuti ad esercitare, peraltro, una sorta di antropologia economica e culturale e assegnare, ai più poveri, un brandello di terreno da coltivare e da sfruttare – e, se adiacente al fiume – da utilizzare per la produzione di frutta e ortaggi. È davvero che, soltanto queste erano “le Terre del Sacramento”, così denominate perché terreni appartenenti alla Congrega del Sacramento. Terre poi usurpate con fraudolenza dalla “Capra del Diavolo”, il personaggio velleitario tratteggiato dall’omonimo romanzo di Francesco Jovine. Con la morte di Michele D’Elisijs (ultimo prodigioso priore, avvenuta nel giorno di Natale 1923) la Confraternita si scioglie, mentre i Confratelli – già maestri di sacre cerimonie – perseverano nella loro fortissima spiritualità, dedicandosi al “Canto Sacro” come nutrimento e trasmissione di fede. E cantano in chiesa ortolani, artigiani, negozianti, impiegati, gentiluomini: persone di fede viva, nati tutti a Guardialfiera nella seconda metà del 1800 e nei primi anni del 1900. Quanti di loro ho conosciuti anch’io e li ho amati! Cantavano di cuore, perché amavano la Chiesa e godevano nell’individuare modulazioni tonali, anche a due e a tre voci in combinazione efficace di accordi. Cantavano l’Ufficio Divino del Sacramento, fino al 1940 durante la Messa Conventuale della domenica. Quanta bellezza e quanta diversità nella Innografia Sacra: dall’”Ave Maris Stella”, al “Jesu Redemptor Omnium” al “Veni Creator” al “Vexilla regis”. Inni splendidi per architettura melica e liricità poetica.

I nostri “Strenui Cantori” sapevano attingere dal proprio “Cantorale” i temi, i suoni e i canti appropriati ad ogni fase dell’anno liturgico”: per l’Avvernto, il Natale, la Settuagesima, la Quaresima, la Pasqua e, man mano, per tutto il Tempo Ordinario.

Anno dopo anno i Cantores migrano nella “Civitas Dei”. Sempre più modesto è il ricambio generazionale e, nel 1965, il “Coro” scompare a causa della sopravvenuta riforma liturgica e la soppressione del canto in latino. Sboccia, poi, un melodioso e giovanile “Coro degli Angeli” il quale si dissolve a metà degli anni ’70, per effetto di un diverso e doloroso fenomeno: la migrazione! “La fuga dei giovani nostri e delle loro menti”, alla ricerca di segni e di sogni, di dignità e dell’inviolabile diritto al lavoro; vanno alla ricerca di una vita che solo – forse – quei nostri remoti e sapienti Confratelli, sapevano ben insegnare e praticare.

Vincenzo Di Sabato