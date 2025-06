Salam Aps: “Buon Eid al-Adha a tutta la comunità islamica”

TERMOLI. L’associazione “Salam APS” desidera esprimere i più sentiti auguri a tutta la Comunità Islamica residente in Molise, in Italia, in Europa e nel mondo intero, in occasione della santa festività di Eid al-Adha, conosciuta anche come la “Festa del Sacrificio”.

Questa celebrazione, che ricorre al termine del pellegrinaggio annuale dell’Hajj a La Mecca, è un momento di profonda devozione, gratitudine e solidarietà. Essa commemora la fede e la disponibilità del Profeta Ibrahim (Abramo) a sottomettersi al volere di Dio, un evento di fede radicale che si trova al cuore sia della tradizione islamica, sia di quella ebraico-cristiana.

Nella narrazione biblica, in particolare nel Libro della Genesi (capitolo 22), si racconta di come Dio mise alla prova Abramo chiedendogli di sacrificare suo figlio, per poi provvedere miracolosamente un animale in sostituzione. Questo episodio universale di obbedienza e fiducia in Dio è un ponte spirituale che unisce miliardi di persone nel mondo.

“In questo giorno sacro, desideriamo estendere i nostri migliori auguri a tutti i fratelli e le sorelle musulmani-dichiara la dottoressa Hanen Gzaiel, Presidente di Salam Aps– Che questa festività porti nelle vostre case e nei vostri cuori serenità, prosperità e rinnovata fede. Ci auguriamo che i valori di compassione e generosità, celebrati durante l’Eid al-Adha, possano ispirare azioni di reciproco rispetto e comprensione in tutte le nostre comunità.”

Salam Aps ribadisce il suo impegno a promuovere il dialogo interculturale e interreligioso, convinta che la conoscenza e la comprensione reciproca siano gli strumenti più potenti per costruire una società più giusta e inclusiva per tutti.