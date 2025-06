San Pietro: la Festa del Calcio in memoria di Tony, Antonio e Luca

TERMOLI. Sono ufficialmente iniziati venerdì i festeggiamenti in onore dei Santi Pietro e Paolo nel quartiere nord di Termoli, a loro dedicato. Si tratta di una zona molto popolosa che comprende anche le aree periferiche della città, come contrada Colle della Torre.

Nel corso delle tre giornate si alterneranno momenti religiosi ed eventi civili, con il culmine previsto domenica 29 giugno – giorno della festa – quando si terrà la tradizionale processione per le vie del quartiere.

La giornata inaugurale si è aperta con un evento sportivo dal forte valore simbolico: la “Festa del Calcio – Memorial Antonio (Tony) Buccione (unico giocatore termolese che ha calcato i campi di Serie A) e Antonio Perrotta”, due figure storiche dello sport termolese che tanto hanno dato alla comunità.

A organizzare l’evento è stata la Polisportiva Santi Pietro e Paolo, che ha voluto così ricordare due uomini di sport e, in questa edizione, anche un giovane recentemente scomparso: Luca Regoli, promessa del calcio locale e figlio del vivaio della polisportiva, tragicamente venuto a mancare in un incidente stradale.

Durante la cerimonia di premiazione si è vissuto un momento di grande emozione: sono stati fatti volare in cielo tre gruppi di palloncini bianchi, ognuno con la foto di Tony, Antonio e Luca. Un gesto semplice ma carico di amore e affetto, voluto da Padre Enzo Ronzitti, parroco della chiesa e presidente del sodalizio.

Sul campo si è disputato un triangolare tra diverse squadre giovanili della polisportiva, molte delle quali fresche di titolo regionale. In questo caso, il risultato è passato in secondo piano: ciò che ha contato è stata la festa, il ricordo e la passione condivisa per il calcio.

Le premiazioni finali non si sono limitate al solo esito del torneo, ma sono state un’occasione per celebrare tutti i successi sportivi ottenuti durante l’anno dalle varie squadre del settore giovanile. Successi che, come ha sottolineato Padre Enzo, contribuiscono ad accrescere il prestigio del lavoro portato avanti dalla Polisportiva, una realtà solida che da oltre 40 anni promuove il calcio e i valori dello sport a Termoli, in collaborazione con altre importanti realtà cittadine.

Un inizio di festa che ha saputo unire memoria, sport e comunità, nel segno di una tradizione che continua a rinnovarsi.

Michele Trombetta