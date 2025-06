“Sapore di mare”: l’estate speciale con la Croce Rossa

TERMOLI. Si è concluso domenica 29 giugno il campo estivo “Sapore di Mare, nutriamo il futuro”, promosso dal Comitato di Termoli della Croce Rossa Italiana nell’ambito del progetto nazionale Breakfast Summer Camp. Un’esperienza immersiva che ha coinvolto 19 ragazze e ragazzi tra i 14 e i 17 anni, protagonisti di attività educative, sportive e culturali, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani, inclusione e cittadinanza attiva.

L’iniziativa, interamente gratuita e aperta a tutti, si inserisce nel programma dei campi estivi organizzati dalla Croce Rossa Italiana su scala nazionale per sensibilizzare i giovani all’educazione alla pace, all’ambiente e alla solidarietà.

Svoltosi dal 23 al 29 giugno, il campo ha rappresentato una novità significativa per Termoli, coinvolgendo oltre 20 volontari del Comitato locale CRI in un’organizzazione puntuale e appassionata. Tante le attività in programma: escursioni, laboratori, lezioni tematiche, sport e incontri culturali che hanno costruito relazioni e generato consapevolezza.

I partecipanti hanno visitato eccellenze locali, come il Caseificio Biancolatte e la fattoria didattica Di Vaira, e approfondito il tema dell’alimentazione sana grazie al contributo della docente dell’Università degli Studi del Molise Giulia Guarino.

Particolarmente ricca l’esperienza legata all’ambiente marino: visita alla Capitaneria di porto e alla sala operativa, escursione sul peschereccio “Luigi Padre” del comandante Maretto Recchi, con dimostrazione di pesca, e visita all’allevamento ittico.

Nonostante il maltempo abbia impedito l’uscita programmata alle Isole Tremiti per il 28 giugno, i ragazzi hanno partecipato a un’attività di sensibilizzazione alla salvaguardia dell’ambiente marino nel porto di Termoli, realizzata con il supporto della società Guidotti Ships e la start up Innovation Sea.

Il campo ha valorizzato anche lo sport con l’organizzazione di un torneo di basket, guidato dall’istruttore qualificato dell’Airino Basket Salvatore Coppola, presso la palestra della scuola Oddo Bernacchia, e una prova pratica sulle lance a 10 remi con l’a.s.d. Vogatori di Termoli, con il presidente e timoniere Saverio Lacerenza e i timonieri Maretto Recchi e Matteo D’Orio.

Nel cuore del campo, tra gazebo e tende allestiti dai volontari, le giornate sono state scandite da momenti formativi: storia della Croce Rossa, dimostrazioni BLSD, nozioni di primo soccorso e introduzione al Diritto Internazionale Umanitario.

La giornata conclusiva ha preso il via alle ore 9.00 con una passeggiata tra le vie del Borgo Vecchio alla scoperta della storia e dell’architettura cittadina sotto la guida di Giuseppe La Porta che con la sua capacità di divulgazione ha saputo coinvolgere e interessare i ragazzi. Subito dopo si è svolta una caccia al tesoro.

Alla mattinata ha partecipato il presidente CRI Molise, Giuseppe Mastromonaco, per incontrare i volontari che hanno animato il campo e i ragazzi partecipanti, ascoltando le loro testimonianze e riflessioni sull’esperienza vissuta.

A sera, al campo allestito dai volontari presso l’ASD Circolo della Vela, si è tenuta una festicciola di commiato cui sono state invitate anche le famiglie dei partecipanti.

Prezioso il contributo dei Comitati CRI di Isernia e Campobasso: il primo ha fornito la cucina da campo che ha consentito di preparare pasti sostenibili e a km 0; il secondo ha messo a disposizione un pulmino per gli spostamenti durante le numerose attività all’aperto.