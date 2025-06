Schweitzer nel cuore: l’ultimo giorno di una grande famiglia

TERMOLI. Ieri, quel cancello che per anni ha accolto sorrisi, speranze, sogni e timori, si è chiuso per sempre. Accompagnati dalla Dirigente, Marina Crema, tutti gli studenti hanno varcato quella soglia un’ultima volta, con il cuore colmo di emozioni contrastanti. Non è stata solo la fine di un altro anno scolastico, ma la conclusione di un intero ciclo di vita, di crescita, di legami costruiti giorno dopo giorno.

Le classi quinte hanno salutato definitivamente le loro maestre, i collaboratori e quelle mura che per cinque anni sono state testimoni di conquiste, risate e momenti indimenticabili. E per me, questo momento ha un significato ancora più profondo: io stessa, così come i miei figli, ho vissuto ogni angolo di questa scuola, prima come alunna, poi come madre, e oggi come docente di arte. La mia storia si intreccia a quella del Comprensivo Schweitzer, che ha segnato la vita di migliaia di studenti di Termoli.

Il ridimensionamento scolastico lo ha accorpato a un altro istituto: da settembre sarà istituto Bernacchia-Schweitzer. Cambierà il nome, perderà l’autonomia, ma non la sua essenza. Forse la sua copertina sarà diversa, ma le pagine di questo libro continueranno a raccontare nuove storie, con la stessa passione, lo stesso spirito.

Addio, Schweitzer. Grazie per aver custodito generazioni di studenti, per aver accolto me e i miei figli nei tuoi corridoi. Il tuo nome resterà inciso nei nostri cuori e nelle opere d’arte che, con orgoglio, continuerò a condividere con chi varcherà le tue soglie, anche sotto un nuovo nome.

Auguri Francesco

Auguri mitica 5D

Auguri agli ultimi diplomati che potranno vantare di dire: “io c’ero all’istituto comprensivo Schweitzer”.