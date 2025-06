Scout molisani: il sogno bello e ribelle della Route 2025

TERMOLI. Un sogno bello e ribelle: a Campitello Matese la Route Regionale R/S Agesci Molise 2025 Si fanno chiamare cuoRIbelli. Sono ragazze e ragazzi dai 16 ai 21 anni appartenenti ai gruppi scout Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) della regione Molise. Giovani che, insieme alle loro comunità – i clan/fuoco – si preparano a vivere, dal 3 al 10 agosto, un’esperienza di strada, comunità e bellezza condivisa. La Route Regionale R/S 2025 non sarà un semplice evento, ma il frutto di un sogno nato nel 2021, quando – usciti dal silenzio della pandemia – i capi educatori regionali hanno deciso di mettersi in ascolto delle domande profonde dei rover e delle scolte.

È emersa con forza una richiesta: camminare insieme, oltre i confini delle singole realtà, per costruire qualcosa di nuovo, insieme. Così, prima del grande raduno finale, tutti i clan della regione si metteranno in cammino sui sentieri del Molise, per vivere giorni di strada, essenzialità, spiritualità e ascolto del territorio. Solo dopo questa esperienza diffusa, dal 7 al 10 agosto, si ritroveranno a Campitello Matese, cuore simbolico della Route, per condividere esperienze, confronti, testimonianze, musica, preghiera e riflessioni sui grandi temi della libertà, della pace, della cura del Creato.

Un evento senza precedenti per la Branca R/S della regione, vissuto nello stile dell’essenzialità e con un’attenzione concreta alla sostenibilità ambientale: dai prodotti biodegradabili alle pratiche organizzative a basso impatto, ogni dettaglio sarà curato per rispettare la bellezza che li circonda.

“Abbiamo scelto di camminare insieme per ascoltarci, per costruire legami e sognare un futuro nuovo – dichiarano Giacomo e Barbara, incaricati regionali R/S di Agesci Molise – in un tempo che sembra disilluso, vogliamo credere che i giovani possano ancora essere protagonisti di una rivoluzione gentile, fondata sul coraggio delle scelte e sulla bellezza della fatica condivisa.” Per arrivare fin qui abbiamo camminato a lungo. Abbiamo sognato, ascoltato, costruito.

Ma ora, per trasformare questo sogno in realtà, abbiamo bisogno del sostegno di chi crede ancora nella forza della strada e nelle scelte fatte con il cuore. È attiva una campagna di crowdfunding per aiutarci a rendere questa Route un’esperienza davvero accessibile e significativa per tutti. Perché la bellezza che vivremo possa essere piena, condivisa, e lasciare davvero un segno.