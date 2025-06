Scuola Attiva Kids 2024/2025: classi all’avanguardia

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Le classi terze della primaria di Santa Croce di Magliano vincono il progetto Scuola Attiva Kids 2024/2025. Con un progetto creativo, inclusivo e coinvolgente dedicato a sani stili di vita e a una corretta alimentazione gli alunni delle classi terze della scuola primaria di Santa Croce di Magliano hanno vinto il progetto Scuola Attiva Kids 2024/2025.

L’iniziativa è promossa da Sport e Salute e il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani per il tramite del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Un percorso che, grazie ai due filoni Kids e Junior, parte dalla scuola primaria, con un’attenzione particolare all’apprendimento delle capacità e degli schemi motori di base e un focus su attività propedeutiche ai vari sport, per poi procedere nella scuola secondaria di I grado con l’orientamento allo sport. In questo contesto gli alunni hanno beneficiato di momenti dedicati all’attività motoria valorizzando l’aspetto ludico dell’apprendimento con grande partecipazione da parte di tutti e sostenendo l’inclusione tra pari. Al termine dell’anno scolastico le classi sono così risultate vincitrici del contest dal titolo “Attiviamoci con l’arcobaleno in tavola”.

Il dirigente scolastico, Giovanna Fantetti, le insegnanti Ida Cosco e Maria Fernanda Pasquale, il docente per l’inclusione Giovanni Mucciaccio e l’assistente Maria Mastrogiuseppe hanno recepito subito l’opportunità offerta dal percorso educativo proposto e, grazie all’impegno profuso dagli alunni, hanno reso possibile il pieno successo dell’iniziativa. Il premio (una carta prepagata in versione digitale per l’acquisto di materiale sportivo) vuole rappresentare simbolicamente e concretamente l’importanza di una dieta sana ed equilibrata ricca di frutta e verdura di stagione.