“Scuola Attiva Kids”: sport e allegria per la chiusura dell’anno scolastico alla John Dewey

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una grande festa all’insegna del movimento, dell’entusiasmo e della condivisione ha segnato la conclusione del progetto Scuola Attiva Kids nei plessi dell’Istituto Comprensivo “John Dewey”. Dopo mesi di attività, iniziate a fine novembre, l’anno scolastico si è chiuso con una giornata ricca di giochi e partecipazione, coinvolgendo studenti, insegnanti e famiglie in un’esperienza ludico-sportiva davvero memorabile.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dalla Dirigente Scolastica Immacolata Lamanna, ha saputo integrare con efficacia l’attività motoria nel percorso educativo, promuovendo uno stile di vita sano e valorizzando lo sport come occasione di crescita. La visione della Dirigente ha contribuito a creare un ambiente dinamico, dove i valori del rispetto, della collaborazione e del benessere trovano espressione anche attraverso il corpo in movimento.

Coordinato dal tutor Donato Di Lena, il progetto ha coinvolto attivamente tutto il personale scolastico, grazie anche all’impegno dei referenti di plesso e dei docenti. Un ruolo particolarmente significativo è stato svolto dall’insegnante Stefano Ciarfeo, referente per San Martino in Pensilis, che ha garantito continuità e qualità alle proposte educative.

Nel plesso di San Martino, la giornata finale si è svolta tra la palestra e il cortile della scuola, trasformati in luoghi di festa e sana competizione. I 164 alunni della scuola primaria si sono cimentati in staffette, salto in lungo e altri giochi motori, accompagnati con entusiasmo dalle maestre e da numerosi genitori. L’ampia partecipazione ha confermato il successo dell’iniziativa e il senso di comunità costruito intorno al progetto.

Anche a Ururi la chiusura è stata accolta con grande calore. Coordinati dall’insegnante Giulia Palmiotta, i 97 alunni si sono ritrovati al campo comunale per una giornata all’aria aperta, tra prove motorie, giochi di squadra e tanto divertimento. I bambini hanno dimostrato spirito collaborativo, entusiasmo e correttezza, rendendo l’evento un momento educativo e gioioso.

A Portocannone, la festa si è svolta anch’essa presso il campo comunale. Qui, 96 alunni della primaria hanno preso parte con vivacità alle attività sportive guidate dall’insegnante Mario Langiano. La giornata è stata un concentrato di energia e condivisione, durante la quale gli studenti hanno messo in pratica quanto appreso nel corso dell’anno.

Il progetto Scuola Attiva Kids si conclude con un bilancio decisamente positivo, frutto della sinergia tra scuola, famiglie e territorio. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che, con dedizione – dai referenti agli insegnanti, dal tutor alla Dirigente – hanno reso possibile un’esperienza educativa tanto ricca e significativa. Una chiusura d’anno scolastico nel segno del benessere, della partecipazione e dell’amore per lo sport, che resterà nel cuore di tutti.