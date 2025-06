Scuola e futuro: il progetto ‘Orientamoli’ fa tappa a Termoli

TERMOLI. La Regione Molise presenta “Orientamoli”, un nuovo progetto di orientamento scolastico rivolto agli studenti delle classi terminali delle scuole secondarie di secondo grado. Il programma, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, ha l’obiettivo di accompagnare i giovani molisani nelle scelte post-diploma, fornendo strumenti concreti per decidere in modo consapevole il proprio percorso formativo e professionale.

Tre le tappe previste per la conferenza di presentazione:

Campobasso – Lunedì 16 giugno 2025 , ore 11 , Piazza della Vittoria

Isernia – Martedì 17 giugno 2025 , ore 11 , Piazza Tullio Tedeschi

Termoli – Mercoledì 18 giugno 2025, ore 11, Piazza Monumento

Durante gli appuntamenti verranno illustrati gli obiettivi, i contenuti e le modalità di attuazione del progetto, che si inserisce nel quadro delle azioni strategiche della Regione a sostegno dei giovani e del sistema scolastico molisano.

Previsti gli interventi di:

Francesco Roberti , presidente della Regione Molise

Roberto Di Baggio , consigliere regionale delegato all'Istruzione e Formazione

Maria Chimisso , direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale del Molise

I rappresentanti dell'RTI promotore del progetto

“Orientamoli” si propone come un’occasione concreta di dialogo e confronto per supportare gli studenti nella costruzione del proprio futuro, tra studio, lavoro e nuove competenze.