“Se solo poteste vedere”, il (falso) documentario sociale

TERMOLI. Dal 16 al 20 giugno si sono tenute, tra Formia, Roma, Minturno e Scauri, le riprese del documentario ‘Se Solo Poteste Vedere’, per la regia di Alfredo Arciero. Sul set anche il regista termolese Antonio De Gregorio, per l’occasione aiuto regia di Arciero, che a sua volta fu aiuto regia del grandissimo Ettore Scola.

Marco è un maestro elementare che ha avuto un problema a scuola con un alunno maleducato, difeso a spada tratta dalla madre. In attesa di chiarire, il preside della scuola ha sospeso Marco per un paio di giorni, invitandolo a esplorare la realtà dei Cpia, le scuole per adulti, per farsi un’idea e magari aprirsi a una nuova strada professionale. Inizialmente Marco rifiuta, ma poi si convince e visita alcune sedi Cpia a Roma, a Campobasso e a Formia.

È un viaggio che, strada facendo, si rivela un’esperienza ricca di stimoli e sorprese. In ogni scuola Marco incontra dirigenti e docenti motivati e preparati, che gli spiegano come funziona la didattica nei Cpia e come ogni docente debba trovare un approccio personale nell’insegnamento, a seconda dell’utenza con cui interagisce. Ragazzi e ragazze, uomini e donne che provengono da ogni angolo del mondo. Ognuno con una storia diversa.

Le esigenze degli studenti sono al primo posto e vedere nei loro sguardi la curiosità, la voglia di imparare e soprattutto la fiducia che hanno nei confronti dei loro “maestri”, per Marco è una rivelazione scioccante quanto illuminante. Si può ancora trasmettere conoscenza con sincera passione.

Quella che lui sta perdendo… Raccontato con lo stile del “mockumentary” (falso documentario), Se Solo Poteste Vedere è una breve storia che vuole far sorridere e allo stesso tempo aprire una riflessione sulla figura del docente Cpia, così poco conosciuta dal grande pubblico. Ma per fortuna c’è la nostra storia…

Michele Trombetta