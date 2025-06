TERMOLI. Solennità del Corpus Domini, messa e processione a Termoli presiedute dal vescovo Claudio Palumbo.

Domenica 22 giugno 2025 tutta la comunità diocesana di Termoli-Larino si prepara a vivere con gioia e nella preghiera la solennità del Corpus Domini che celebra la reale presenza di Cristo nell’Eucaristia.

Nella città di Termoli il programma prevede la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, S.E. Mons. Claudio Palumbo nel piazzale antistante la chiesa di Sant’Antonio di Padova, con inizio alle ore 19.00. Seguirà la solenne processione con il Santissimo Sacramento, Gesù che porta nutrimento e vita a tutti coloro che possono accoglierlo nel proprio cuore ricevendo ogni grazia e benedizione.

La processione seguirà il seguente percorso: partenza dalla chiesa di sant’Antonio, via Sannitica, via Mario Milano, piazza Garibaldi, corso Umberto I, corso Fratelli Brigida, via Roma, via Duomo, piazza Duomo. Gli abitanti delle case prospicienti il percorso processionale sono caldamente invitati ad ornare gli ingressi o ad addobbare i propri balconi o finestre. Si ringraziano tutti per la collaborazione.