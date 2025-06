Staffetta Blu autismo 2025 fa tappa in Molise

MOLISE. L’appuntamento di Staffetta Blu in Molise è per domenica 29 giugno alle 9.30 a Civitacampomarano, in provincia di Campobasso.

Una comitiva blu di oltre 100 persone percorrerà le vie del paese dei murales, che ha dato i natali agli illustri Gabriele Pepe e Vincenzo Cuoco. Un viaggio nella fantasia della street art, che da sempre è simbolo di inclusione tra popoli e stili diversi e che fa dei colori la propria ragione di vita, ridando futuro a un centro in via di rapido spopolamento.

Imbattibile la visita al Castello Angioino con il suo ponte levatoio, la stanza delle armi, le torri e la sala delle torture.

L’organizzazione è a cura di Angsa (Associazione nazionale genitori persone con autismo) della regione Molise. Il grande “sciame” blu sarà accolto dall’amministrazione comunale.

ANGSA ha scelto il percorso nel vecchio borgo perché, oltre ad essere bellissimo, offre stimoli ai ragazzi con autismo, che saranno come sempre accompagnati dai loro genitori, dagli accompagnatori e da associazioni di volontariato che assicureranno sostegno e supporto ai viaggiatori.

Filo conduttore dell’edizione 2025, la quarta, è il Cantico delle Creature di S. Francesco d’Assisi.

Due le ragioni che hanno spinto le famiglie ANGSA a scegliere il messaggio dell’opera francescana: da un lato la ricorrenza dell’ottavo centenario della splendida lode al creato; dall’altro il suo messaggio di pace, amore per la natura e inclusione, che dopo otto secoli rimane forte e attuale.

Claim dell’iniziativa: “Camminiamo insieme come fratelli”.

La manifestazione si avvale del patrocinio dell’Anci Nazionale.

Testimonial il professor Luigi Mazzone, primario di Neuropsichiatria infantile al Policlinico Tor Vergata ed uno dei maggiori esperti italiani di autismo.

Arte, Storia ed Inclusione. Insieme, mano nella mano. Camminare, non per noi, ma Con Noi!