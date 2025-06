“Tartarugando” a Petacciato Marina: natura, emozioni e scatti indimenticabili per celebrare la Caretta caretta

PETACCIATO. In occasione della Giornata Mondiale della Tartaruga Marina, domenica 15 giugno 2025 dalle ore 16, il Centro di Educazione Ambientale (CEA) di Petacciato Marina ha ospitato “Tartarugando”, un evento speciale dedicato alla memoria della schiusa delle tartarughe Caretta caretta, simbolo di rinascita e speranza per il nostro ecosistema marino. Organizzato dall’associazione Ambiente Basso Molise con il patrocinio del Comune di Petacciato, l’appuntamento si è proposto come un momento di riflessione, divulgazione e festa per grandi e piccini.

Un pomeriggio tra natura e cultura

L’evento ha visto la partecipazione della fotografa naturalista Chiara Talia, che ha condiviso la sua esperienza attraverso scatti mozzafiato e racconti sulla biodiversità incontrata nei suoi viaggi in diverse parti del mondo. Tra gli interventi, anche quello di Luigi Lucchese, dirigente di Ambiente Basso Molise, da sempre in prima linea nella tutela ambientale del litorale molisano e nella protezione degli esemplari di Fratino, che popolano le nostre coste.

Il cuore della giornata è stata la “Mostra Photo”, un percorso emozionante attraverso immagini di tartarughe, spiagge incontaminate e fauna costiera. A seguire, la suggestiva “Festa del Primo Volo”, un momento simbolico per ricordare la prima avventura in mare delle piccole tartarughe nate proprio sulla spiaggia di Petacciato.

Un’occasione imperdibile per avvicinarsi alla bellezza della natura, comprenderne la fragilità e scoprire come proteggerla ogni giorno con piccoli ma significativi gesti

Michele Trombetta