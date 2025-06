Termoli celebra Sant’Antonio tra fede, musica e teatro

TERMOLI. Termoli è in festa oggi per celebrare Sant’Antonio da Padova. La Parrocchia di Sant’Antonio ha organizzato una giornata ricca di appuntamenti, che culminano con le celebrazioni religiose e i momenti di intrattenimento in piazza, al termine della tradizionale Tredicina, iniziata lo scorso 31 maggio.

La giornata è iniziata con la Santa Messa delle ore 8:30, seguita dalla benedizione del pane. Alle 10:30, è stata celebrata una Messa dedicata ai bambini, con una benedizione speciale per loro.

Il momento più atteso è previsto alle ore 19:00, con la Santa Messa presieduta dal vescovo Mons. Claudio Palumbo. A seguire, si terrà la solenne processione cittadina, accompagnata dalle suggestive note della Banda di Lucito, che al termine offrirà uno spettacolo di marcette in piazza.

La festa proseguirà poi con la “Festa in Piazza”:

Stand gastronomici attivi per tutta la serata, con specialità locali.

attivi per tutta la serata, con specialità locali. Alle ore 22 , spazio alla cultura e al divertimento con lo spettacolo teatrale comico “Quattro pensioni e un solaio” , a cura dell’ ASD DES – Compagnia Teatrale Termolese .

, spazio alla cultura e al divertimento con lo spettacolo teatrale comico , a cura dell’ . Alle ore 24, gran finale con l’estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi, per concludere la serata con un tocco di suspense e allegria.

In particolare, questa sera – venerdì 13 giugno alle ore 21:30 – sul sagrato della Parrocchia in via Sannitica 9 andrà in scena lo spettacolo “4 Pensioni e un solaio”.

Organizzato dal Centro Des (Danza-Educazione-Sperimentazione), lo spettacolo promette risate e riflessioni leggere sul tema della felicità e delle convenzioni sociali, come suggerisce il sottotitolo:

“Chi lo ha detto che per essere felici bisogna avere le rotelle a posto?”

La regia è di Pina Bellano, mentre la direzione artistica è curata da Loredana Rocchio.

Ingresso libero.