Termoli Comics & Games 2025: edizione da record con oltre 90mila presenze

TERMOLI. La terza e ultima giornata della terza edizione del “Termoli Comics & Games” ha chiuso i battenti con numeri da grande evento, ormai ampiamente riconosciuto. Se ne sono accorti anche al governo italiano, tanto che la Ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha voluto inviare un videomessaggio agli organizzatori per fare i complimenti e sottolineare l’importanza che questa manifestazione sta assumendo non solo per la città di Termoli, ma per tutto il panorama nazionale degli eventi culturali e turistici.

I numeri dell’edizione 2025 hanno superato quelli già ottimi della precedente. A Termoli sono arrivati cosplay, influencer, youtuber, grafici e fumettisti da ogni angolo d’Italia. La città è stata letteralmente presa d’assalto – in senso positivo – da una moltitudine di persone che, per 72 ore, hanno trasformato Termoli nella capitale italiana del mondo cosplay. Sono state registrate oltre 90.000 presenze, a dimostrazione del crescente interesse e successo dell’evento.

Nell’ultima giornata si è tenuta anche la gara del miglior costume: bambini, ragazzi e adulti hanno sfilato in abiti spettacolari, colorati, curati nei minimi dettagli. Guardarli è stato un vero piacere per gli occhi, un’esplosione di fantasia e creatività. Al termine della lunghissima passerella sul palco, una giuria di esperti ha decretato i vincitori. Ma, come spesso accade nelle competizioni più sincere, qui hanno vinto tutti: ha vinto l’entusiasmo, la passione e la caparbietà di chi vive il cosplay come uno stile di vita, e non come un semplice travestimento.

Definire questo evento una “carnevalata”, come purtroppo è stato detto da qualche cittadino poco attento, è profondamente ingiusto. Il “Termoli Comics & Games” ha dimostrato di essere un evento capace di unire generazioni, di creare cultura, di stimolare la creatività e – non da ultimo – di portare turismo e ricchezza in città. Questo è il significato vero di vocazione turistica, quella che Termoli ama giustamente rivendicare.

Alla fine dell’evento non poteva mancare la classica domanda a uno dei due “sul server”, Mario Palladino: “Finita la terza edizione, si pensa già alla quarta?”. La risposta, come da copione, è stata diplomatica: “Vedremo”. Nessun sì, nessun no, nemmeno un “ni”. Ma conoscendo Mario Palladino e Nicola Palmieri, i due instancabili organizzatori, è chiaro che qualcosa stia già frullando nelle loro menti. E noi, sinceramente, non vediamo l’ora di rivedere Termoli ancora una volta al centro dell’universo cosplay nel 2026.

Michele Trombetta