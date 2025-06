Termoli Comics & Games 2025: tutto pronto per il festival che fa volare la fantasia

TERMOLI. “Termoli Comics & Games” by QDSS 2025, dopo il grande successo della scorsa edizione, che nel 2024 ha registrato oltre 70.000 spettatori in tre giorni, torna per la sua terza edizione! Dal 20 al 22 giugno.

Il Termoli Comics & Games by QDSS, organizzato da Nicola Palmieri e Mario Palladino e sostenuto dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Termoli, è pronto a trasformare la città in un grande villaggio dell’arte, della cultura pop e del sano divertimento.

Quest’anno l’evento cresce ancora con diverse nuove aree e l’area portuale, dove per la prima volta a Termoli sarà presente una mongolfiera con show educativi per grandi e piccoli.

L’area ospiterà più di 40 artisti di fama nazionale e internazionale, tra cui Carmine Di Giandomenico, Antonio Sarchione e Michele D’Aloisio. Quest’ultimo ha realizzato per Poste Italiane esclusivi annulli filatelici dedicati al “Termoli Comics & Games”, disegnati con la tecnica della china e accompagnati da serie limitate di francobolli che troverete nell’area artisti.

I creatori del Comics, Nicola Palmieri e Mario Palladino (del celebre canale YouTube Quei Due Sul Server), hanno voluto fortemente arricchire l’evento con nuove aree tematiche: videogiochi, tornei di carte collezionabili, Arkade e retro console.

L’Università del Molise avrà un’area dedicata con numerosi eventi nei pressi della “Termoli Sotterranea” e nella “Casa Museo Stephanus” si potrà visitare un’esclusiva galleria d’arte tratta da “Una Vita di Lovecraft” di Maurizio Lacavalla e Marco Taddei.

Il palco principale, denso di eventi nel pomeriggio, nella sera sarà animato da quattro spettacoli musicali, con la chiusura affidata ai mitici Gem Boy.

Sul palco si alterneranno influencer e creator tra i più seguiti del web: Zeb89, Yotobi, Sabaku No Maiku, Cicciogamer89, Parliamo di Videogiochi, Poggodoggo e Jematria.

Tra gli ospiti speciali di questa edizione anche grandi nomi del doppiaggio italiano:

Mirko Fabbreschi (voce del canto di Telespalla Bob in “I Simpson”) e Stefano Onofri (voce storica di Lupin III e Gigi la Trottola).

Non mancherà il mitico Alvaro Vitali, indimenticabile Pierino del cinema italiano.

Grande attesa anche per la gara cosplay, che premierà il miglior costume con un cabinato arcade come premio.

Tutti gli eventi, gli ospiti, le aree e il programma completo saranno consultabili direttamente sull’app ufficiale Termoli Comics, disponibile gratuitamente su tutti gli store.

Il “Termoli Comics & Games” 2025 si conferma un appuntamento imperdibile per appassionati di fumetti, giochi, cultura nerd e intrattenimento.

Per facilitare l’accesso al centro città nei tre giorni interessati dal Termoli Comics & Games 2025, è stato predisposto un “Servizio navetta gratuito” che partirà dal parcheggio del Cimitero, passando per il parcheggio di Piazza del Papa, per poi arrivare a Piazza Garibaldi (Stazione).

Orari e percorsi nella locandina allegata e sul sito www.gtmbus.it