Termoli e il grano del Regno: storie di mare, di scambi e di sopravvivenza

TERMOLI. Oggi la costa molisana è conosciuta soprattutto per il suo profilo turistico, il mare limpido, le spiagge e il tessuto urbano che si affaccia sull’Adriatico. Ma c’è stato un tempo in cui questa costa parlava un’altra lingua: quella dei traffici marittimi, del grano, dei contratti annonari e delle rotte mercantili che attraversavano il Mediterraneo. Tra il Settecento e l’Ottocento, Termoli fu molto più di un approdo locale: fu un punto di raccolta strategico per le derrate cerealicole che dal Contado di Molise raggiungevano Napoli, la Costiera Amalfitana, e perfino i porti di Trieste, Ancona, Venezia, Spalato e Ragusa.

In quegli anni, il grano molisano – in particolare le varietà saragolla e carosella – divenne merce di grande valore. La saragolla, grano duro dalle elevate qualità organolettiche, era ideale per la produzione della pasta, mentre la carosella, più adatta alla panificazione, era molto richiesta per ottenere pane bianco. A causa della scarsa qualità del grano proveniente da Barletta e da altre zone della Capitanata, i molini e i pastifici della Costiera cominciarono a guardare al Molise come nuovo bacino di approvvigionamento.

Già nel 1759, l’Università di Minori acquistava 10.000 tomoli di grano presso la marina di Termoli. In un’epoca in cui i trasporti via terra erano lenti, difficili e rischiosi – tra strade fangose, torrenti privi di ponti e sentieri scoscesi – il mare rappresentava la via più efficiente, e talvolta l’unica percorribile, per far viaggiare le merci. A Termoli il grano veniva cavato dalle fosse interrate sulla spiaggia e trasportato a mano fino al lido, dove battelli e imbarcazioni locali da trasporto caricavano i sacchi per trasferirli alle navi ancorate al largo, in mancanza di un vero molo.

Nonostante l’assenza di un’infrastruttura portuale strutturata, la cittadina molisana era già allora un centro nevralgico per il cabotaggio. I dati d’archivio lo confermano: nel solo mese di maggio 1812, ben 79 bastimenti giunsero a Termoli, carichi non solo di grano, ma anche di legname, sapone, sale e olio. Lo scalo termolese si configurava come uno spazio dinamico e policentrico, dove si incontravano mercanti, possidenti, calafati, incaricati della dogana e funzionari della sanità marittima, impegnati nel controllo delle merci e delle persone in entrata.

Ma insieme al commercio ufficiale, prosperava anche quello clandestino. Lungo le coste molisane il contrabbando era fiorente, alimentato da interessi locali, disuguaglianze economiche e debolezza istituzionale. Le lettere inviate dal ministro Bernardo Tanucci a Carlo di Borbone parlano chiaro: carichi di grano sottratti di notte con l’aiuto di squadre armate, guardie doganali corrotte, milizie conniventi e persino sospetti su monaci delle Tremiti che avrebbero favorito il commercio illegale.

Per tentare di arginare il fenomeno, il Regno di Napoli inviò compagnie armate, aumentò la presenza delle dogane e, nel 1773, arrivò persino a disporre l’invio di feluche armate lungo la costa. Ma i provvedimenti non furono sufficienti. Le cause erano profonde: il sistema feudale, la vendita delle cariche pubbliche, la mancanza di infrastrutture e la povertà diffusa che spingeva molti a vivere ai margini della legalità.

In parallelo, si tentò anche di potenziare le strutture logistiche. A partire dal 1819, più volte vennero presentati progetti per la costruzione di un porto vero e proprio. L’idea era quella di sfruttare la foce del Biferno per realizzare un porto-canale. In quegli anni furono coinvolti anche grandi ingegneri del Regno, come Luigi Giura (l’autore del celebre ponte sospeso di Real Ferdinando) e Carlo Afan de Rivera, che nel 1847 definì Termoli “per molti riguardi meritevole di preferenza” rispetto ad altri siti. Eppure, tra promesse mancate e rivoluzioni, nulla fu mai costruito.

Nel 1856, il cavaliere Costanzo Norante realizzò i primi magazzini in muratura, in previsione dell’arrivo della ferrovia. Ma solo all’Unità d’Italia si iniziò a parlare concretamente di opere portuali. Fino ad allora, Termoli continuò a galleggiare tra potenzialità e marginalità, tra vocazione commerciale e mancanza di infrastrutture.

Questa storia, rimasta a lungo in ombra, ci racconta molto più di una vicenda locale. Parla di mare come spazio di costruzione sociale, di regioni “minori” che, per un tratto di storia, sono state centrali nei meccanismi di scambio economico. Parla di autonomia e interdipendenza, di commerci che creavano reti ben oltre i confini amministrativi.

E oggi, nel ripensare il ruolo delle coste, dei piccoli porti, dei territori periferici, Termoli può offrire una lezione importante: non sempre la marginalità geografica coincide con l’irrilevanza storica. Anzi, è proprio nelle pieghe dei margini che si annidano le traiettorie inaspettate della storia.

Lucia Checchia